Una Vita anticipazioni iberiche: Ursula fugge ferendo Genoveva

Le anticipazioni spagnole di Una Vita svelano che il rapporto turbolento tra Ursula e Genoveva prenderà una brutta piega. La Dicenta, fuori controllo, tenterà di uccidere la sua ex padrona, per poi fuggire da Acacias. Ad evitare il peggio sarà, ancora una volta, il previdente Felipe.

Una Vita spoiler: Ursula ferisce Genoveva

Nelle prossime puntate della soap, la Dicenta con un pugnale cercherà di uccidere Genoveva ma per fortuna la ferirà solo ad un braccio, in quanto Felipe la fermerà appena in tempo. Ursula scapperà a gambe levate lasciando Genoveva sanguinante, facendo perdere le sue tracce.

Nel frattempo, come raccontano le anticipazioni di Una Vita, Margarita si trasferirà nell’appartamento di Domínguez e ammetterà di essere stata proprio lei a distruggere la carriera di cantante della povera Bellita. La storia turbolenta tra Camino e Maite invece proseguirà, nonostante le due donne siano costrette a vedersi di nascosto.

Continuando con le anticipazioni di Una Vita, Lolita e Marcelina appianeranno le loro tensioni, fino a quando non torneranno a litigare per via della strana vicinanza tra Antoñito e la nipote di Armando. Genoveva, suo malgrado, si troverà di nuovo a fare i conti con Ursula. Mentre Felipe sarà lontano da Acacias, la Dicenta raggiungerà la sua ex padrona e la ricatterà: se non si alleerà con lei, finirà molto male.

Felicia invece sarà furiosa con sua figlia, dopo aver scoperto che trascorre tutto il suo tempo con l’insegnante di disegno. Ancora non sa che tra loro c’è una relazione amorosa. La Dicenta continuerà a minacciare la Salmeron, promettendole di andare alla Guardia Civile per raccontare la verità sulla morte di Bryce, così che finisca dietro le sbarre.

Ursula perde il lavoro ed è disperata

Genoveva non cederà ai ricatti di Ursula e le dirà di allontanarsi per sempre da casa sua. Agustina sarà l’unica ad avere pietà per la Dicenta, senza un tetto sulla testa e senza soldi. Come narrano le anticipazioni di Una Vita, un imprevisto metterà Ursula con le spalle al muro, in quanto il sicario che ha ucciso Alfredo Bryce è stato ritrovato dalle guardie nella sua cella privo di vita. Genoveva è dunque salva? Intanto, Marcia si rifugerà tra le braccia di Santiago, dopo aver appreso che la Salmeron e Felipe si sposeranno a breve.

Infine, le anticipazioni di Una Vita rivelano che Genoveva incontrerà il misterioso Fermín, al quale commissionerà una missione che dovrà rimanere segreta. Pare che la dark lady voglia togliere di mezzo Ursula, così da vivere in pace.