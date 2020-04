Francesca Tocca e Todaro, perché si sono lasciati: Valentin non c’entra

Francesca Tocca è stata una delle grandi protagoniste di Amici 19. La ballerina professionista è stata protagonista di questa edizione non solo per la sua bravura e la sua impeccabile professionalità, ma anche perchè ha dato vita, suo malgrado, ad un gossip che è diventato un vero e proprio terremoto.

Francesca Tocca vicina a Valetin, l’addio a Raimondo Todaro

Il triangolo amoroso ha tenuto banco in questi giorni e continua, ancora oggi, a monopolizzare l’attenzione del pubblico. La splendida ballerina, come tutti ben sappiamo, è sposata con il collega di Ballando con Le Stelle Raimondo Todaro, ma il matrimonio è improvvisamente naufragato.

I due si sono detti addio tra il clamore generale e l’incredulità dei fan che hanno sempre creduto e sognato con il loro amore. Ma perchè è finita? In queste settimane il ballerino Valentin ha voluto uscire allo scoperto ed ha raccontato di aver avuto una storia d’amore con lei.

Decisione che è stata anche molto criticata dai telespettatori. In molti hanno attribuito la fine del matrimonio, dal quale è nata anche una bellissima figlia, al danzatore allievo della scuola di Amici, ma in realtà non è così.

La Tocca e Todaro erano giù in crisi da molto e, secondo i bene informati, da parecchio tempo stavano attraversando una crisi molto forte. I protagonisti della vicenda, da sempre molto riservati, non si sono mai sbilanciati ed hanno preferito non raccontare ai più le motivazioni che hanno portato all’addio definitivo.

L’addio tra Todaro e Francesca Tocca mesi fa

Una fonte molto vicina a loro ha rivelato che il ballerino di Ballando con le stelle in realtà sia andato via di casa molti mesi fa e che vivono separati, dunque, già da un bel pò, secondo quanto riportato dal settimanale DiPiùTv: “Alla fine di dicembre hanno preso strade diverse nonostante abbiano tentato di salvare il loro matrimonio, pensando alla loro bambina, si è arrivati alla rottura lui se n’è andato di casa. Todaro è amareggiato”.