“Non lo fate…”: Romina Power, il disperato appello su IG dell’ex moglie di Al Bano

L’appello di Romina Power su IG

Da oltre un mese il nostro Paese sta attraversando uno dei momenti più brutti a causa dell’emergenza sanitaria. Oltre alla diffusione del virus e della morte di oltre otto mila persone, in tanti sono preoccupati che i propri animali domestici possano essere portatori del Covid-19. Notizia falsa, cani, gatti e altri animali da compagnia per fortuna non possono trasmettere il Coronoavirus, quindi è ingiusto abbandonarli.

In queste ultime ore anche Romina Power ha fatto numerosi appelli su Instagram dicendo a coloro che la seguono di continuare ad accudire ai propri pelosetti. L’ex moglie di Al Bano ha postato delle foto della sua adorata Daisy affiancando una serie di appelli. (Continua dopo il post)

La cantante statunitense a Cellino San Marco

Nel frattempo Romina Power ha raggiunto la sua adorata Puglia. La settimana scorsa, infatti, dopo la diretta a Roma per il Serale di Amici 19 la cantante americana si è recata nella vasta Tenuta dell’ex marito Al Bano. A testimoniarlo sono le foto che la donna ha condiviso sul suo account Instagram che mostra il paesaggio salentino, ma anche gli ulivi secolari di Cellino San Marco.

C’è da dire, però, che al momento lì è presente anche la sua acerrima nemica, ovvero Loredana Lecciso con i suoi due figli Jasmine e Bido. Le due si saranno incontrate o scontrate? Ricordiamo che il podere del Maestro Carrisi è molto ampio e al suo interno i sono delle depandance, quindi pericolo scampato. (Continua dopo il post)

Al Bano e Romina Power al Serale di Amici 19

Intanto continua l’avventura televisiva di Al Bano e Romina Power al Serale di Amici di Maria De Filippi. Infatti venerdì 27 marzo 2020 su Canale 5 va in onda la penultima puntata ovvero la semifinale della 19esima edizione.

La storica coppia entrerà nello studio 8 del centro Elios di Roma solo in tarda serata per giudicare il torneo Amici Prof oppure per essere complici con Queen Mary a fare dei scherzi a Rudy Zerbi. E a proposito, quest’ultimo qualche giorno fa ha intervistato i due artisti su Radio Dee Jay.