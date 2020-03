I Soliti Ignoti – Il Ritorno di Amadeus va in onda in diretta o registrato? Ecco la verità

Soliti Ignoti: va in onda registrato o in diretta?

Da qualche anno a fare da concorrenza al consolidato tg satirico Striscia la Notizia c’è il game show Soliti Ignoti – Il Ritorno. Dopo un lungo arco di tempo in cui veniva trasmesso il gioco dei pacchi, ovvero Affari Tuoi con Flavio Insinna, i vertici di Viale Mazzini hanno affidato una nuova trasmissione ad Amedeo Sebastiani, alias Amadeus.

In tanti si sono chiesti se la messa in onda del quiz con ignoti avvenisse in diretta oppure è registrato. Ricordiamo che il format viene trasmesso tutte le sere alle 20:35 sulla prima rete dopo il TG1.

Bloccate le registrazioni dei Soliti Ignoti – Il Ritorno e la messa in onda di repliche

Per tutti coloro che hanno posto il quesito possiamo dirvi che i Soliti Ignoti- Il Ritorno non è mai andato in onda in diretta. Il game show dell’access prime time viene registrato all’interno del Teatro delle Vittorie di Roma, lo stesso dove si svolge Ballando con le Stelle di Milly Carlucci.

Amadues e tutti i concorrenti realizzano più puntate durante il giorno in modo di lasciare libero lo stabile per altre rappresentazioni. Al momento, però, le registrazioni della trasmissione sono state interrotte a causa dell’emergenza sanitaria dovuta al Coronavirus. Oltre ai Soliti Ignoti, anche L’Eredità, Vieni da me, Detto Fatto e La prova del cuoco si sono dovuti fermare.

Gli ultimi appuntamenti sono stati realizzati fino al 14 marzo 2020, poi c’è stato Sebastiani e la Rai hanno deciso di interrompere tutto per salvaguardare la salute dei lavoratori. Da un paio di settimane sono in onda alcune repliche dei mesi scorsi.

Gli ascolti dell’access prime time tra Striscia la Notizia e il game show di Amadeus

Su Rai Uno la replica de Soliti Ignoti in replica ottiene 5.314.000 spettatori con il 16.8%. Invece su Canale 5 Striscia la Notizia registra una media di 5.970.000 spettatori con uno share del 18.9%. L’effetto replica si è fatto sentire, infatti lo storico tg satirico di Antonio Ricci ha battuto nettamente la tv di Stato.