Silvia Provvedi, gravidanza sexy: la foto con il pancione senza veli (FOTO)

Silvia Provvedi affronta la quarantena in dolce attesa e pubblica uno scatto in cui è bellissima

Silvia Provvedi sta vivendo una quarantena molto particolare e speciale per la sua vita. Infatti, lei è in una fase molto importante della sua esistenza perché è in attesa del suo primo figlio. La cantante ha 26 anni insieme a sua sorella Giulia, con cui forma il duo musicale Le Donatella.

La donna ha fatto un autoscatto in cui mette in mostra il suo pancione ed ha subito avuto tantissime risposte positive da parte dei fans. Nell’immagine postata su Instagram ha scritto che andrà tutto bene. Ad essere accanto a lei in questo momento così particolare, c’è il padre del nascituro Giorgio De Stefano.

Silvia Provvedi e l’emozione della gravidanza

La bella Silvia Provvedi è famosa sia per la sua carriera musicale, ma anche perché ha partecipato al Grande Fratello vip qualche anno fa. Inoltre, è nota anche alle cronache rosa perché ha avuto una lunga relazione insieme a Fabrizio Corona e adesso ha spiegato nel giornale Chi, poco prima dell’inizio dello clown che aspetta questo bambino, il suo primo figlio.

All’età di 26 anni ha confessato di essere rimasta sotto shock, in senso positivo dalla notizia della gravidanza. La nascita è prevista per il mese di giugno ed è molto felice che diventerà mamma tant’è che si sta tenendo, in questo momento comunque con molta emozione accanto al suo compagno e alla sua famiglia.

Nella fotografia ha mostrato tutta la sua bellezza nonostante il grande pancione che oramai è più che visibile. Ha detto che loro non avevano programmato di fare un figlio ma di certo è frutto della loro grande storia d’amore. (Continua dopo la foto)

La quarantena all’insegna dell’attesa

Non si sa se il bambino che aspetta è un maschio o una femmina. Se sarà femmina ha fatto sapere che si chiamerà Benedetta, mentre si sarà maschio invece il nome sarà Andrea. Silvia Provvedi inoltre, ha fatto sapere che il bambino nascerà a Milano e non a Modena, perché sta insieme ai suoi genitori.

Qualche giorno fa aveva fatto anche una ripresa con Tik Tok e anche un po’ di ginnastica leggera solo quella consigliata della gravidanza. Trascorrere del tempo in pieno relax a casa lavorando anche a distanza e pure se l’uomo che ama è accanto a lei, non è ripreso quasi mai perché è molto amante della privacy. Queste sono quindi giornate per lei molto particolari.