Grande Fratello Vip: niente messaggi da parte dei figli di Sossio Aruta, Ursula spiega il motivo

Sossio Aruta è entrato da alcune settimane all’interno della casa del Grande Fratello Vip. L’ex calciatore si è messo in luce per la sua simpatia e il suo modo di fare. Proprio per questo si è messo in competizione con Antonio Zequila, uno dei leader del gruppo. Insieme o contro hanno tenuto sempre allegro il gruppo. Se per gli altri concorrenti del Grande Fratello Vip sono arrivate diverse sorprese da parte di familiari, figli, fidanzati e genitori, per l’ex calciatore nulla di tutto questo.

O meglio non sono arrivati messaggi da parte dei figli Daniel Ciro e Diego avuti dal matrimonio con Rossella. Una situazione che, ovviamente, non ha reso felice Sossio Aruta. A cercare di dare una spiegazione ci ha pensato l’attuale compagna del concorrente del Grande Fratello Vip Ursula Bennardo, che con una storia instagram ha parlato proprio del rapporto dell’ex calciatore con i figli.

Il percorso di Sossio Aruta al Grande Fratello Vip

Sossio Aruta, invece, è uno degli ultimi ad essere entrato in casa. Con il suo arrivo ha portato un po’ di buonumore e qualche polemica. Ha avuto alcuni screzi con alcuni coinquilini che hanno animato gli ultimi giorni del Grande Fratello Vip. In particolare con Antonella Elia con la quale le cose inizialmente non sono andate per il verso giusto. Pian piano il suo rapporto con la showgirl è cambiato ed i due sono diventati sempre più affiatati.

Sin dall’inizio tutti gli inquilini della casa hanno messo a confronto il comportamento di Sossio Aruta e Antonio Zequila. Entrambi uomini dalla forte personalità hanno cercato di tenere armonia nel gruppo. Ad un certo punto, qualcosa è cambiato, da simpatici scherzi vicendevoli i due hanno finito per avere una discussione anche abbastanza accesa.

Per questo sono intervenuti anche gli altri inquilini della casa. Dopo alcune ore di tensione tra i due è tornata la pace. Molto stretto anche il rapporto che l’ex calciatore ha stretto con Patrick Ray Pugliese con il quale sembra che viaggino sulla stessa lunghezza d’onda.

L’intervento di Ursula Bennardo sui figli di Sossio

Ursula Bennardo sta seguendo con molta attenzione le evoluzioni del percorso di Sossio Aruta all’interno della casa del Grande Fratello Vip. Come al solito molto attiva sui social, la bella pugliese ha risposto alle domande e alle curiosità dei follower con una diretta instagram.

A chi le ha chiesto come mai, secondo lei, i figli di Sossio non inviano messaggi al padre la risposta di Ursula è stata molto diretta ed efficace. Secondo l’ex protagonista di Uomini e Donne è la mamma dei ragazzi, l’ex moglie del concorrente del Grande Fratello, a guidare le mosse degli stessi, anche se loro lo seguono e lo amano.