Aristide Malnati GF Vip 4 in lacrime Il ricordo è troppo doloroso (FOTO)

Aristide Malnati racconta il suo rapporto con il padre nel corso di una sorridente mattinata al Grande Fratello Vip

Aristide Malnati nel Grande Fratello vip racconta un episodio molto doloroso della sua vita. Nella casa del Grande Fratello vip è iniziata una mattinata fatta di risate, ma anche di ricordi che talvolta possono diventare dolorosi. E’ il caso di Aristide che si è fatto trascinare dai ricordi.

Mentre, infatti stanno preparando la colazione con un po’ di risveglio, a tempo di musica, i due coinquilini Antonio Zequila insieme ad Aristide, chiamati oramai da diverso tempo fratelli Capone hanno iniziato a fare il loro Buongiorno. Entrambi erano particolarmente sorridenti. Però mentre la giornata è andata avanti hanno anche raccontato qualcosa di personale, sulle proprie vite. (Continua dopo la foto)

Il saluto a casa

Un saluto fatto davanti alle telecamere da parte di Aristide Malnati insieme ad Antonio Zequila verso le rispettive mamme, Emilia e Carmela. I due inoltre, hanno anche dato un forte abbraccio agli italiani che stanno attraversando questo momento difficile a causa della diffusione del contagio da Coronavirus. La mattinata poi è andata avanti serenamente dopo che Aristide ha ricordato suo padre. Infatti è morto poco prima del suo ingresso nella casa più spiata d’Italia.

L’egittologo ha voluto raccontare di avere il padre un rapporto un po’ complicato, ma che allo stesso tempo lui lo considera una delle persone più importanti di tutta la sua esistenza e che ha contribuito tantissimo alla sua crescita. Non è un caso che lo ha sempre preso come un grande esempio per la sua dedizione al lavoro ma anche perché è stato un uomo che ha fatto della famiglia, la ragione della sua esistenza.

Aristide Malnati e il rapporto col padre

Aristide Malnati ha raccontato tutta la sua passione per suo padre e anche il fatto che gli manca molto. Del resto, non è facile perdere una persona amata e lui dopo che l’ha persa, sente ancora di più la mancanza nei confronti del padre.

È come una sorta di legame indissolubile, mentre lui in passato vedeva gli interisti nella sua vita come una sorta di esagerazione, adesso invece si parla di un atteggiamento diverso perché sente molto la mancanza del genitore.

Il giorno prima durante la trasmissione, la madre di Aristide era intervenuta dicendo che era molto felice di vedere suo figlio così contento, che ballava e che si divertiva. Del resto anche lei aveva voluto decantare il marito dicendo che è sempre vicino a suo figlio anche in questa particolare esperienza.