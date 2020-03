Al Bano dura realtà Romina non è la moglie che si aspettava

Al Bano e Romina Power ai ferri corti nella trasmissione Amici di Maria De Filippi: che cosa è successo?

C’è stato un momento tanto atteso per i fans di Al Bano e Romina Powe che seguono Amici di Maria De Filippi. La coppia è ospite fissa da una settimana e finalmente c’è stato un confronto su di loro. Insomma, un momento di gioco che ha coinvolto tutti quelli che amano la coppia. Eppure, questo momento che era partito come un gioco, però stava per diventare un litigio tra Romina e Albano.

Infatti la cantante americana ha spiegato che lei non è più la moglie di Albano e l’ha detto anche in maniera un po’ arrabbiata. Questo collegamento costante sembra non andare giù alla bella Romina che comunque vuole dimenticare quello che è successo nel rapporto tra lei ed il suo ex marito.

Romina Power e il rapporto con Al Bano

I due hanno condiviso 50 anni della loro vita insieme, durante la quale hanno avuto modo di vivere insieme ogni tipo di gioia successo, avventura e dolore. Nella puntata di Amici, però con Rudy Zerby presente stavano per avere una brutto litigio e tutto, davanti ai fans di Maria De Filippi.

Ruby ha chiesto ad Al Bano cosa Romina cucinasse meglio e lui ne ha approfittato per lanciare una frecciatina alla sua ex compagna. Di certo, Romina non si aspettava una risposta di questo genere perché lui ha detto che lei non ha mai cucinato nulla. Chiaramente, la cosa è stata presa negativamente dalla donna che subito ha risposto per toni.

Romina e Al bano: il primo incontro

Romina Power ha detto che lei non è più la moglie di Al Bano e ha spiegato anche che di fatto i ricordi tra loro sono tante però di certo, non ci sono più i rapporti che c’erano all’epoca. Hanno anche raccontato il loro primo incontro che è avvenuto durante il film Nel sole. Al Bano ha detto che lei era l’unica ad avere la minigonna e quindi lui subito la notò.

Il loro matrimonio è finito da diversi anni però i due hanno stabilito un rapporto civile e cantano anche insieme oltre a fare numerose ospitate TV. In quell’occasione, però si sono trovati a dover tornare nel viale dei ricordi ed è stata chiaramente una questione che poteva sfociare in un brutto litigio. Per fortuna però gli animi si sono placati in maniera abbastanza veloce e tutto è tornato sereno e gioviale.