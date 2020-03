Amici 19: le prime parole di Nyv dopo l’eliminazione

Nyv è stata eliminata dal talent ad un passo dalla finale. Ecco le sue prime dichiarazioni dopo la puntata

Amici 19: Nyv eliminata alla semifinale

Venerdì 27 marzo è andata in onda la semifinale di Amici 19. I ragazzi rimasti in gara si sono scontrati tra loro per conquistare la maglia della finale. Nel corso della serata, tra televoto, gironi e giudizi della var, della giuria e dei professori, Nyv è stata eliminata.

La cantante ha avuto un percorso molto particolare nel programma. È entrata quasi subito insieme a Gaia e nel pomeridiano era molto apprezzata dai professori. La sua capacità di suonare quasi tutti gli strumenti, di creare testo, musica e produzione dei suoi brani ha coinvolto tutti. Ad un certo punto, la sua insicurezza ha giocato brutti scherzi. Le ultime settimane hanno visto Nyv trasgredire alle regole, ricevere commenti anche negativi su voce e performance.

Ad ogni modo, Maria De Filippi le ha assicurato che può stare tranquilla perché ha fatto vedere chi è Nyv nella sua totalità, nel suo essere unica e diversa dagli altri. Per questo ha anche ricevuto dei premi. Il premio Tim le ha dato 30.000 euro per la sua originalità e capacità, Marlù le ha assegnato 7.000 euro.

Le prime parole di Nyv dopo l’eliminazione

Nyv non è alla sua prima esperienza. La ragazza aveva già affrontato il percorso a Sanremo Giovani, senza ottenere, però, i risultati sperati. Nel talent ha parlato spesso di porte chiuse in faccia e di voglia di rivincita e sembra che ad Amici 19 questa sia arrivata.

Dopo la fine della puntata, Nyv ha confessato che la sua paura più grande era quella di non riuscire a dare tutto quello che avrebbe voluto nel modo in cui avrebbe voluto. Poi, invece, ha capito che se decidi di fare le cose con il cuore, questo ti farà andare avanti a testa alta. La cantante ha detto di essere molto felice di essere riuscita ad abbattere alcune sue paure e che le sue lacrime erano soprattutto lacrime di gioia per tutta questa esperienza incredibile.

Sugarmusic crede tanto in lei. Infatti, il suo album è uscito il 20 marzo su tutte le piattaforme in attesa di poter raggiungere anche i negozi di dischi. È intitolato Low Profile e contiene i seguenti brani: Per favore, Blues d’alcool, Noia, A malapena, Banlieue, Padre, Tre sillabe, Personne, Sincero, Io ti penso.