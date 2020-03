Storica coppia di Uomini e Donne si riavvicina, guerra finita

Oscar Brancani e Eleonora Roccini: finalmente torna il sereno nella coppia di Uomini e Donne

Dopo la tempesta amorosa finalmente, nella coppia di Uomini e Donne torna nuovamente il sereno. Parliamo di Oscar Branzani ed Eleonora Rocchini. I due hanno avuto delle vicende sentimentali tortuose. Infatti quest’estate avevano interrotto la loro relazione. Lei era partita per una vacanza insieme all’ ex cognato Nunzio Moccia.

Adesso però sembra che le cose siano molto diverse tra loro. Eleonora aveva spiegato anche sui social network la fine di questa relazione sottolineando come tra i due era finita in quanto c’erano delle forti incomprensioni. Aveva detto che era il caso di lasciare tutto alle spalle e piuttosto, lei si era sentita molto offesa dal fatto che lui aveva detto delle cose non vere sul suo rapporto con Luca.

Eleonora Rocchini e la lite sui social

Adesso Eleonora Rocchini adesso sembra nuovamente vicino al suo ex. Però in questo periodo di separazione era iniziata una vera e propria guerra anche con Dalila Branzani. Infatti tra le due erano sorti una serie di problemi perché le ex cognate già non andavano d’accordo.

Lei è andata in difesa di tuo fratello dicendo che non aveva mai tradito la sua compagna quanto piuttosto, lei non si era assolutamente comportata bene nei confronti del fidanzato. La sorella aveva anche spiegato che c’erano troppo indecisioni in merito al rapporto tra i due. Tra Eleonora e Dalila subito la situazione è andata a finire male con una serie di litigi via social.

La dedica per Eleonora

In una storia su Instagram Eleonora Rocchini aveva pubblicato una canzone che dice “Dopo la tempesta uscirà il sole”. Si tratta di “Fiori di Chernobyl”. Ha lasciato quindi intuire che adesso le cose sono molto diverse tra i due e pare che la situazione anzi sia placata.

Non è chiaro che cosa succederà, ma quello che è certo è che sembra che la situazione sia molto più tranquilla. Anche sui social network c’è un clima distensivo da parte di Eleonora, che ha detto che questa canzone le è stata dedicata una persona. Però, non si può dire chi è. Ora serve soltanto placare gli animi anche con Dalila per cercare di ricucire i rapporti e superare questo momento tortuoso.

In queste ore, di sicuro i fans della coppia di Uomini e Donne sono intenzionati a seguire ancora questa storia per cercare di capire se ci sarà un lieto fine.