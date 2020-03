Ursula Bennardo contro l’ex moglie di Sossio GF vip: “Ecco perché i figli non mandano messaggi al padre”

La Bennardo spiega perché i figli di Sossio non gli inviano messaggi, ad impedirglielo è l’ex moglie di Aruta, Rossella, ma scopriamo cosa è successo

Mentre Sossio Aruta è all’interno della casa del GF Vip e si sta godendo il suo momento di gloria, fuori ne succedono delle belle. A difenderlo a spada tratta ovviamente c’è sempre Ursula Bennardo, la sua compagna e madre della piccola Bianca.

Aruta rimarrà nel reality fino all’8 aprile, visto che è già in finale, un risultato inaspettato per lo stesso Sossio, ma del quale è felice. Tuttavia, meno tranquilla è la sua compagna che nelle scorse ore è stata coinvolta in un vivace scontro con Barbara Eboli sui social.

La fidanzata di Licia Nunez l’ha attaccata e lei ha risposto e ha anche detto delle frasi che riguardano Rossella, l’ex moglie di Sossio. La Bennardo è apparsa amareggiata nelle parole che ha scritto su Instagram rivolgendosi ai propri fan.

Ursula Bennardo contro Rossella

L’ex dama del trono over ha spiegato perché i figli non hanno inviato messaggi al papà durante la sua permanenza nella casa. Stando a quanto detto dalla Bennardo, a non volere che i figli comunicassero col padre è stata proprio Rossella. I due figli, Ciro e Diego, rispettivamente di 6 e 11 anni, sono della prima moglie di Sossio.

Lui è molto legato a loro e lo ha sempre detto, tuttavia non gli hanno mai inviato dei messaggi durante la sua permanenza al GF Vip. Per Ursula è la mamma che decide per loro, ma lei sa benissimo che anche i figli vogliono un gran bene al loro padre. Infatti, lo seguono mentre è nella casa e lui sa che stanno bene. Effettivamente sono stati in tanti a notare che non sono pervenuti messaggi dei due figli a Sossio, proprio come ha detto Ursula.

La Bennardo ha fatto accenno al matrimonio

Dunque secondo Ursula sarebbe Rossella ad impedire ai figli di mandare dei messaggi al padre. Sossio sarebbe felice di riceverli, perché vuole bene a loro, e anche se è diventato papà per la terza volta sono sempre nel suo cuore.

Aruta ha più volte ripetuto questo dettaglio, per far capire a tutti Ciro e Diego sono sempre importanti per lui. La piccola Bianca è nata dall’amore con Ursula, ma lui era già lasciato con l’ex moglie Rossella. La Bennardo ha anche fatto accenno al matrimonio e ha detto che nel cuore lei e Sossio sono già sposati, però si sposeranno legalmente appena possibile.