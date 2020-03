Un gravissimo lutto ha colpito Mara Venier, lo straziante addio: “Le volevo tanto bene…”

Mara Venier colpita da un lutto

Mara Venier piange la scomparsa di una persona a lei cara. Stiamo parlando di Lucia Bosè che non troppo tempo fa era stata sua ospite a Domenica In. La donna è venuta a mancare a 89 anni a causa del Covid-19 che sta facendo razzie in tutto il mondo.

La professionista veneta ha voluto far sentire tutta la sua vicinanza e cordoglio alla famiglia della compianta attrice inviando tramite Instagram un tenero messaggio a Miguel Bosè, figlio della donna che è morta qualche giorno fa.

Il messaggio commovente per Lucia Bosè

Dopo la morte della sua adorata madre Lucia, Miguel Bosè sui social network ha condiviso uno scatto della donna. A quel punto Mara Venier ha commentato la foto che raffigura un cuore blu su sfondo bianco e l’hashtag Mami: “Caro Miguel ti voglio bene e come sai volevo tanto bene alla tua mamma ,e lei ne voleva a me …..ti abbraccio forte”.

L’ex direttore artistico di Amici di Maria de Filippi si è accorto del pensiero e ha voluto ringraziare tutti coloro che gli sono stati vicini in questo momento molto difficile. Infatti oltre alla conduttrice di Domenica In anche tutti i suoi fan gli hanno dimostrato un grande affetto dimostrato in questi giorni.

Nuova puntata di Domenica In: l’appello del popolo del web

Nel frattempo, nonostante l’emergenza per il Coronavirus è ancora molto alta, Mara Venier e i suoi autori stanno lavorando per realizzare un nuovo appuntamento di Domenica In in onda il 29 marzo 2020 sempre su Rai Uno alle 14. Tra i vari messaggi ricevuti sui social, c’è chi chiede a gran voce che la professionista veneziana faccia rivedere l’intervista realizzata lo scorso ottobre alla compianta Lucia Bosè.

Nel frattempo una delle figlie della 89enne, Paola, ha scritto su Instagram delle parole molto emozionanti alla madre che è venuta a mancare pochi giorni fa, accompagnandole a foto poetiche dove il colore predominante è il blu, come il colore dei capelli della nota artista spagnola.