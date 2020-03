Un gravissimo lutto ha colpito Al Bano Carrisi: “Un fratello per me, è morto per il Coronavirus…”

Un grave lutto per Al Bano

Purtroppo l’epidemia di Covid-19 si è portato via una persona molto vicina ad Al Bano e Romina Power. Questa settimana è venuto a mancare Detto Mariano, uno dei più talentuosi arrangiatori della musica italiana.

L’uomo nella sua lunga carriera ha lavorato con nomi illustri come: Mina, Adriano Celentano, Lucio Battisti e anche la storica coppia. Addirittura il musicista è stato anche il testimone di nozze dei due artisti.

Prima che Detto venisse a mancare il Maestro Carrisi aveva rilasciato una lunga intervista al magazine DiPiù in cui parlava dell’amico e che stava pregando per lui. Oltre al lavoro, Mariano e il cantautore di Cellino San Marco erano uniti da un’amicizia che durava da decenni.

Le tenere parole per il caro amico Detto Mariano

Intervistato dal periodico DiPiù, Al Bano ha rivelato che è grazie a Detto Mariano se lui è convolato a nozze con Romina Power. I due si sono conosciuto nel lontano 1965 e da quel momento in poi sono diventati due ottimi amici. Durante una tournée in Grecia, una sera il compianto arrangiatore si avvicinò alla cantante statunitense e le consigliò di sposare il Maestro Carrisi.

Come rivelato dallo stesso salentino, dopo una settimana da quella sera, si ritrovò con la madre dei suoi quattro figli nella tenuta di Cellino San Marco in Chiesa per celebrare il loro matrimonio. “Da una parte c’era Hollywood, con la suocera Linda Christian in testa, dall’altra noi pugliese. Mariano ci seguì toto il giorno del matrimonio con la cinepresa, andò al montaggio, inserì le musiche e mi donò quel filmino, raro per l’epoca”, ha rivelato Al Bano.

Al Bano e Romina Power ricordano Detto Mariano ad Amici 19

Anche Romina Power ha voluto ricordare il compianto Detto Mariano con un post sul suo account Instagram. Durante la semifinale del Serale di Amici 19, Al Bano insieme all’ex moglie, ha rivelato al pubblico di Canale 5 di aver fatto numerose escursioni in giro per il pianeta con l’arrangiatore: “Mai una lite tra noi, mai uno screzio”. L’ultima volta che i due amici si incontrarono fu un paio di mesi fa al ristorante in un noto albergo di Roma.