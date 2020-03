Ritorno di fiamma tra Andrea Damante e Giulia De Lellis? Il gesto inaspettato del dj veronese

In questi giorni continuano a rincorrersi le voci su un possibile ritorno di fiamma tra Andrea Damante e Giulia De Lellis. Dopo la fine della relazione tra quest’ultima e Andrea Iannone, il nome del dj veronese è tornato improvvisamente di modo.

Il primo a sganciare la bomba è stato il giornalista Gabriele Parpiglia che ha addirittura rivelato che i due stiano passando questo periodo di quarantena insieme. Ovviamente dai diretti interessati non è arrivata alcuna conferma.

I fan della coppia seguono con grande attenzione ogni movimento social dei due. Proprio su instagram è arrivato il gesto che molti attendevano. Quello che per molti potrebbe essere una piccolezza per i fan della coppia sembra diventare una conferma importante. Staremo a vedere se Giulia De Lellis o Andrea Damante nelle prossime ore confermerà le voci del ritorno di fiamma che negli ultimi giorni sono diventati sempre più insistenti.

La storia d’amore tra Andrea Damante e Giulia De Lellis

Giulia De Lellis e Andrea Damante si sono conosciuti all’interno dello studio di Uomini e Donne. Dopo una lunga e intensa storia d’amore, come un fulmine a ciel sereno, è arrivata la notizia della fine della loro relazione. Hanno preferito tenere segreto il motivo della separazione, anche se molte voci hanno parlato di un possibile tradimento di Andrea Damante.

Dopo la delusione per la fine della storia, Giulia aveva deciso di rimanere un po’ da sola, fin quando non è entrata nella sua vita Irama. I due sono stati fidanzati per un breve periodo prima di prendere strade diverse, Anche in questo caso i giornali parlarono di un ritorno di fiamma tra i Damellis con tanto di foto pubblicate su diversi settimanali di gossip.

A distanza di poche settimane, però Giulia De Lellis inizio la sua relazione con Andrea Iannone. Come un filmine a ciel sereno alcuni giorni fa è arrivata la notizia della loro separazione. Ora, come sempre accade ogni qual volta la bella influencer torna single, il suo nome viene accostato a quello di Andrea Damante, per un ritorno di fiamma che fa sognare milioni di fan della coppia che da anni aspettano questo momento.

Il gesto inatteso di Andrea Damante

Nelle ultime ore, come detto, le voci su un possibile ritorno di fiamma dei Damellis sono diventate sempre più insistenti. Gli utenti sbirciando i movimenti social dei due interessati hanno notato un gesto che potrebbe suonare come una conferma.

Nell’ultimo post pubblicato su instagram da Giulia De Lellis è comparso un like di Andrea Damante. Se per molti può sembrare un dettaglio insignificante, per i fan della coppia, invece, è un gesto importante. Il dj veronese, infatti, non compariva sul profilo instagram dell’influencer da diverso tempo e questa è la prima interazione dopo lo scatenarsi delle voci sul loro ritorno insieme.