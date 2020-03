Giulia De Lellis e Andrea Damante: pubblicità o ritorno ufficiale?

Oramai i dubbi sembrano essere davvero pochi: il ritorno di fiamma tra Giulia De Lellis e Andrea Damante è puro e genuino. L’amore ha trionfato sull’ipocrisia e su tutte le malelingue che credevano fosse una trovata pubblicitaria da parte dei due in cerca di ulteriore notorietà. A confermarcelo è più di un dettaglio. Quando la crisi tra Andrea Iannone e la sedicente “esperta di tendenze” è iniziata ad essere palese, subito si è parlato di un riavvicinamento tra Giulia e il suo ex Andrea.

Del resto, la coppia formatasi a Uomini e Donne, ha fatto sognare il pubblico a casa, anche coloro che non sono soliti seguire il programma di Maria De Filippi. L’idillio sarebbe finito quando Giulia ha scoperto che Andrea la tradiva. Il tutto è stato reso noto in un libro scritto dalla De Lellis, uscito lo scorso anno.

Giulia De Lellis, il ritorno con Andrea è reale: ecco l’indizio

L’ultimo indizio che va a confermare il ritorno insieme tra Giulia De Lellis e Andrea Damante si è palesato nel corso della quarantena dovuta al coronavirus che ha messo in ginocchio l’Italia. I rumors sono fondati: i due piccioncini stanno passando la quarantena l’uno accanto all’altra. La conferma, seppur indiretta, giunge da alcune storie pubblicate su Instagram.

In una di queste è possibile vedere l’ex tronista e dj sedere su un divano di colore bianco e nero. Lo stesso che è visibile alle spalle della influencer. Inoltre, un’ombra ben visibile dimostra che i due stanno convivendo. Insomma, abbiamo adesso abbastanza elementi per dire che il ritorno di fiamma sia ufficiale.

Ad una fan che voleva assolutamente conoscere la verità, mostrando anche una certa insistenza, Giulia ha risposto di non voler dire dove ha nascosto “chi o cosa”. La De Lellis ha dichiarato che è inutile che continuino a chiederlo, aggiungendo di voler comunque bene ai suoi follower.

In molti non comprendono questo ritorno di fiamma

Eppure, nelle ultime ore su Twitter sono apparsi diversi commenti non molto positivi riguardo questo ritorno di fiamma tra Andrea Damante e Giulia De Lellis. Sono in molti a non comprendere come abbia fatto la ragazza a tornare sui suoi passi dopo il tradimento da parte di lui. Tuttavia, è bastato un sorriso a fugare qualsiasi dubbio e critica. Giulia e Andrea si amano e sono felici insieme. Facciamo tanti auguri a questo stupenda (e giovanissima) coppia ritrovata.