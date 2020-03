Coronavirus in Italia, bollettino del 30 marzo 2020, 101.739 contagiati

Angelo Borrelli, Capo della Protezione Civile, ha reso noti i dati relativi alla diffusione del Coronavirus in Italia alla data del 30 marzo 2020. Dati molto incoraggianti dal momento che, rispetto a ieri, il numero dei nuovi contagiati è sceso davvero parecchio. Si parla, infatti, di una differenza pari a 2.203 pazienti in meno. I contagiati di ieri, infatti, erano 3.851 mentre oggi sono 1.648. Il totale dei contagiati dall’inizio dell’epidemia in Italia sale a 101.739.

Coronavirus in Italia, nuovi contagiati in calo

Notevolmente in calo, rispetto a 24 ore fa, il numero dei nuovi contagiati da Coronavirus in Italia. I pazienti attualmente positivi sono 75.528 con un incremento, come anticipato, di 1.648 casi. Un dato positivo, il migliore mai registrato. Continuare ad essere prudenti per mantenere questo trend è, però, indispensabile.

Di questi pazienti, 42.588, il 58% è in isolamento domiciliare fiduciario senza sintomi o con una sintomatologia molto lieve. Sono 27.795, invece, le persone ricoverate in ospedale con un totale di 3.981 ricoverati in terapia intensiva. L’incremento, rispetto a ieri, è in questo caso di 75 unità.

Aumentano, rispetto a ieri, i deceduti per Coronavirus che sono, oggi, 812 ed aumentano anche i guariti arrivati a 1.590 con un incremento di 944 persone in 24 ore. Il totale dei guariti sale, a questo punto, a 14.620 mentre il numero delle persone decedute è, adesso, pari a 11.591 unità. Considerati tutti questi numeri, il totale di coloro che hanno avuto a che fare con il Covid-19 sale a 101.739.

Le Regioni maggiormente colpite dal virus

Le Regioni che, ad oggi, risultano essere maggiormente interessate dalla diffusione del Coronavirus sono sempre le stesse. Stiamo parlando della Lombardia che con 25.006 positivi continua a detenere il primo posto di questa triste classifica. Seguono l’Emilia Romagna con 10.766 casi positivi, il Piemonte con 7.655, il Veneto con 7.564 e la Toscana con 4.050 positivi.

Gli ultimi posti della classifica con un numero maggiore di casi positivi sono occupati, invece, dal Molise con 107 casi positivi, la Basilicata con 208 positivi e la Valle D’Aosta con 518.

Dati positivi, dunque, specie considerato che in Lombardia, per la prima volta, il numero degli attualmente positivi scende rispetto a ieri. Ricordiamo che ieri il dato era pari a 25.392 positivi mentre oggi siamo a 25.006.