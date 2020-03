‘Un posto al sole’ anticipazioni martedì 31 marzo 2020, l’avversione di Giulia per la cagnolina

Tornano, per l’ultima settimana, le avventure di Un posto al sole e, nella puntata in onda martedì 31 marzo 2020 su Rai 3, ne vedremo di cotte e crude. Attraverso le anticipazioni si evince che sarà un appuntamento al cardiopalma e che incentrerà l’attenzione sull’indagine sul clan Tregara.

Consapevole dei rischi che corre la sua famiglia, Viola si ritroverà ad essere estremamente preoccupata per suo marito. Giulia, invece, si ritroverà a svelare il motivo della sua iniziale avversione per la cagnolina di Bianca.

Un posto al sole anticipazioni del 31/3/2020: Viola non sa più dove sbattere la testa

Martedì sera si tornerà a indagare assieme al Magistrato Nicotera e agli avvocati Niko e Susanna sulla pericolosa famiglia della malavita della zona. Incastrare il clan Tregara e il suo pericolosissimo boss non è certamente facile e questo lo sa benissimo Eugenio il quale ha messo in serio pericolo tutta la sua famiglia.

Dopo aver firmato un’impegnativa e aver cercato di convincere un membro del clan a collaborare segretamente con la giustizia, Eugenio si ritroverà a vivere delle ore decisamente difficili data la distanza dalla moglie Viola e dal piccolo Antonio. La Bruni, in pensiero per il marito, non saprà come gestire l’intera vicenda.

Intanto, alla Terrazza, Giulia Poggi e la figlia Angela si ritroveranno a fare il punto sulla gestione della cagnolina trovata da Bianca. In questa avvincente puntata di UPAS si scoprirà il reale motivo d’avversione iniziale della Poggi per la pelosetta.

Anticipazioni Un posto al sole: arrivederci a data da destinarsi

In quest’ultima settimana, all’interno della soap opera partenopea saranno portate avanti diverse tematiche che spazieranno dall’indagine sul clan Tregara all’omicidio di Sebastiano. Entrambe le situazioni si troveranno ad un punto cruciale ed è abbastanza probabile che nell’ultima puntata ci sarà un finale aperto che lascerà i numerosi seguaci con il fiato sospeso in attesa del ritorno sul set degli attori. Anche Serena e Leonardo avranno dei risvolti importanti prossimamente.

Purtroppo non è dato sapere il giorno esatto in cui la soap napoletana tornerà a girare le nuove puntate. Quello che è attualmente certo è a partire da lunedì 6 aprile 2020 saranno trasmesse delle vecchie puntate di Un posto al sole risalenti alla stagione 2002. Dunque, sarà l’occasione perfetta per fare il punto della situazione.