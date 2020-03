Grande Fratello Vip: “Vieni, fatti abbracciare”. Pace fatta tra i concorrenti

Il Grande Fratello Vip sta pian piano volgendo al termine e alcuni concorrenti hanno deciso di deporre l’ascia di guerra. Dopo l’ingresso di Valeria Marini il rapporto tra Antonio Zequila e Antonella Elia sembrava ormai compromesso.

Due caratteri forti che spesso hanno finito per litigare e discutere. Zequila ha sempre cercato di catalizzare l’attenzione su di sé con scherzi e per il suo atteggiamento da tombeur de femme. La showgirl, invece, è andare sempre dritta per la sua strada seguendo le sue idee e i suoi valori.

Nelle ultime ore, però, qualcosa sembra essere cambiato. Durante l’ultima festa all’interno della casa del Grande Fratello Vip, Antonio Zequila ha voluto fare un gesto distensivo nei confronti di Antonella Elia. Quest’ultima, da par suo, ha pensato bene di assecondare la voglia di tranquillità dell’attore.

Il percorso nella casa del Gf Vip di Antonella e Antonio

Sin dal suo ingresso all’interno della casa più spiata d’Italia, Antonella Elia ha messo in mostra il suo carattere forte. Con determinazione e convinzione ha sempre rivendicato il suo punto di vista. Spesso, però, è entrata anche nelle vicende che non la riguardavano in prima persona. Questo le ha causato diverse critiche da parte dei coinquilini che l’hanno ritenuta sempre pronta ad attaccare.

In particolare nella prima parte del suo viaggio si è scontrata duramente con Adriana Volpe. Il Grande Fratello, però, ha pensato bene di scegliere proprio quest’ultima come ambasciatrice della notizia del presunto tradimento del fidanzato. In seguito c’è stato il chiarimento tra Pietro Delle Piane e Antonella Elia e tutto si è concluso con un lungo e romantico bacio.

Antonio Zequila sin dall’inizio ha mostrato tutta la sua simpatia. Ha cercato di essere sempre gentile con le donne che sono stato il suo argomento principale. Anche durante le dirette Alfonso Signorini ha fatto entrare alcune presunte fiamme dell’attore. Lui ha sempre scherzato su questa sua vena da tombeur de femme. Con l’ingresso di Valeria Marini si è creata un po’ di tensione nei confronti di Antonella Elia, che con la showgirl stellare si è scontrata diverse volte.

Pace fatta tra Antonella Elia e Antonio Zequila

Antonella Elia e Antonio Zequila nelle ultime settimane si erano allontananti non poco. L’ultimo scontro tra i due quando l’attore voleva separare la showgirl da Fernanda Lessa, con la quale stava litigando. La Elia, però, ha finito per accusarlo di averla spintonata facendole male ad un braccio.

Durante l’ultima festa all’interno della casa del Grande Fratello Vip, però, è accaduto qualcosa di insperato. Antonio Zequila, approfittando del clima euforico, ha detto davanti a tutti di voler abbracciare Antonella Elia. Quest’ultima ha accolto con favore l’iniziativa richiamando a sé l’attore e sancendo la fine delle ostilità.