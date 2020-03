Belen Rodriguez rimprovera la sorella Cecilia davanti a tutti: “Non farlo tutte le sere…”

La quarantena dei fratelli Rodriguez

Da quando è scattata la quarantena per l’emergenza Covid-19, Cecilia Rodriguez è rimasta isolata in Trentino insieme al suo fidanzato Ignazio Moser. Quindi l’ex concorrente del Grande Fratello Vip è da più di un mese che non vede la sorella maggiore Belen e il fratello Jeremias. Ricordiamo, infatti, che i tre fratelli sono molto uniti e a dimostrarlo sono stati loro stessi durante le partecipazioni ai vari reality show.

Nonostante siano lontani parecchi chilometri, la compagna di Stefano De Martino e Cechu si tengono in contatto telefonico oppure si scrivono sui social network. Di recente l’ex gieffina ha commesso una gaffe su Instagram e Belen, essendo la più grande della famiglia, l’ha rimproverata davanti a tutti. Andiamo a vedere nel dettaglio cosa è successo.

Il consiglio estetico di Cechu su Instagram

Oltre ad avere un bellissimo rapporto tra sorelle, Cecilia e Belen Rodriguez sono unite anche dl punto di vista professionale. Infatti le due argentine un paio di anni fa hanno creato una loro linea di costumi da bagno molto sensuali che spesso sponsorizzano sui loro rispettivi canali social.

Qualche giorno fa, postando una Storia su Instagram, la fidanzata di Ignazio Moser ha commesso una piccola gaffe che riguardava proprio la madre del piccolo Santiago. L’ex naufraga dell’Isola dei Famosi ha mostrato ai suoi numerosi follower un prodotto per il viso, affermando che glielo avesse consigliato la sorella maggiore che al momento è in quarantena nel suo appartamento di Milano.

Belen Rodriguez riprende via social la sorella Cecilia

Nello specifico Cechu Rodriguez ha fatto vedere il prodotto in questione su IG dicendo che era acido ialuronico. Inoltre la modella argentina ha consigliato alle seguaci di utilizzarlo tutte le sere prima di andare a letto. Subito dopo, realizzando un’altra Storia su Instagram, la sorella maggiore Belen ha puntualizzato alcune cose, rimproverando Cecilia.

“Sei una patata pasticciona”, ha affermato la conduttrice di Tu si que vales precisato taggando la Rodriguez junior nel video. “Questo non è acido ialuronico, ma glicolico, ed è meglio non usarlo tutte le sere, ma alternare”, ha ribadito la professionista Mediaset precisando che la consanguinea ha commesso un errore.