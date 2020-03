Marco Carta triste per il lutto, il drammatico ricordo: se fossi qui la nostra quarantena sarebbe…

Marco Carta di recente è tornato attivo sui social, dopo un periodo di silenzio e assenza. Questa volta però lo affatto per un motivo ben preciso. In questi giorni di quarantena dove tutti siamo costretti a restare a casa, la malinconia può prendere il sopravvento, e molto probabilmente questo è successo a Marco.

Lo scorso anno, il cantante è stato al centro della cronaca per un furto di magliette alla Rinascente di Milano, ma è stato assolto con formula piena successivamente. Poche ore fa, però, il drammatico evento. L’ex allievo della di Maria De Filippi ha voluto condividere sul suo profilo Instagram uno scatto di sua madre, ricordando la sua infanzia e sopratutto quanto le manca.

La difficile infanzia di Marco Carta

Marco Carta ha perso sua madre quando era molto piccolo. La donna è morta di cancro quando lui aveva 10 anni. Suo padre quando ne aveva solo 8 è andato via di casa e si è rifatto un’altra famiglia. In una recente intervista a Vieni da Me, il cantante ha raccontato che un giorno ha deciso decise di incontrare il padre ma dopo averlo aspettato per ore e capito che non sarebbe arrivato ha pianto tantissimo e si è nascosto in un caminetto.

La sua adolescenza non è stata affatto facile, e attraverso la musica e l’opportunità che le ha dato Maria De Filippi ha ritrovato se stesso e il suo riscatto. Marco Carta a causa del coronavirus, è costretto anche lui a restare a casa e a trascorrere le giornate nella sua splendida casa in Sardegna. Sfogliando un album di ricordo è riapparsa sua madre e ocn un dolce scatto ha voluto dedicarle due parole.

Il ricordo straziante della madre

Marco Carta purtroppo per colpa di un brutto male ha dovuto dire addio alla madre troppo presto. Un dolore incolmabile che forse non riuscirà mai a superare e proprio nei momenti di bisogno che sente di più la sua assenza.

Con poche righe accompagnate ad una sua immagine, Marco le ha scritto quanto fosse indispensabile per la lui la sua vicinanza adesso, in questo momento così difficile per lui. “Se Fossi qui probabilmente il mondo non sarebbe diverso per loro,ma per me si. La nostra folle quarantena sarebbe stata piena di colori mamma”.