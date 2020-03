Mara Venier a Domenica In, “Mi ubriaco, vedrete…” (Video)

In uno scenario irreale, con uno studio privo di pubblico a causa dell’emergenza Coronavirus, Mara Venier ha condotto una nuova puntata di Domenica In. Parlando, come inevitabile che sia, del Covid-19 e di tutti i sacrifici che questa situazione sta imponendo in Italia e nel mondo, ha fatto una promessa. La Zia Mara, infatti, ha promesso ai telespettatori che una volta che l’emergenza sarà dichiarata conclusa festeggerà in modo speciale. Cosa farà? Vediamolo insieme.

Speranza in studio a Domenica In

Nonostante un’atmosfera che, come abbiamo anticipato, è strana e quasi surreale, Mara Venier ha intrattenuto il pubblico di Domenica In trasmettendo un messaggio di forte speranza. Non sono mancati, infatti, collegamenti importanti con reparti maternità degli ospedali dove, a dispetto di un virus che sta seminando la morte, i bambini continuano a venire al mondo.

In merito alla lavorazione delle mascherine, argomento attualissimo in Italia, Mara Venier si è collegata anche con Don Mazzi. Le sue comunità, infatti, sono impegnate a produrre mascherine. Tra lacrime, sorrisi, applausi a chi, giorno dopo giorno, è in prima linea in questa lotta, il pomeriggio riesce a trascorrere nella manier migliore.

Mara Venier e la promessa insolita

Durante un collegamento con il bel Luca Argentero, in isolamento con la compagna, Mara Venier accetta la proposta del ragazzo senza indugiare un attimo. Una volta trascorsa l’emergenza Coronavirus si concederà il piacere di una birretta insieme al bell’attore.

“Senti Luca” ha detto Mara Venier, “io ti dico e sono sincera: quando finisce tutto questo io mi ubriaco“. Da buona veneta, però, e con il sorriso sulle labbra, la conduttrice afferma che non basta una birretta per ubriacarsi, ci vuole ben altro per raggiungere lo scopo. (Continua dopo il video)

Zia Mara UNA DI NOI pic.twitter.com/QNqhp3uY0t — Movimento 5 litri (@Movimento5litri) March 29, 2020

I fans sono stati avvisati. Pare, infatti, che il momento in cui Mara Venier deciderà di ubriacarsi potrebbe essere condiviso direttamente tramite i social. La risposta dei fans, ovviamente, non si è fatta attendere. In molti hanno risposto a quest’eventualità con commenti entusiasti. Frasi come “Noi tutti come zia Mara” o “Zia Mara una di noi” hanno riempito la sua bacheca. E tutti noi, è ovvio, non vediamo l’ora che la promessa possa realizzarsi. Significherà essersi lasciati questo brutto periodo alle spalle.