Roby Facchinetti a Domenica In, “Siamo terrorizzati…”

Dopo aver saltato, per gravi motivi, il collegamento della scorsa settimana, nella puntata odierna di Domenica In, Roby Facchinetti si è collegato con Mara Venier. Il cantante dei Pooh si trova in isolamento a Bergamo da dove racconta, in lacrime, l’odissea che la città lombarda più colpita dal Coronavirus sta passando. Parole, le sue, che entrano nel profondo del cuore e ci fanno comprendere ancor di più con quale clima di terrore si sta affrontando la situazione.

Roby Facchinetti da Bergamo, clima di terrore

Roby Facchinetti saluta Mara Venier da Bergamo. “Qui non si sta bene” esordisce. Troppo dolore, troppo pianto, troppe cose che non vanno bene e che sono ingiuste. “Siamo terrorizzati” prosegue il cantante “abbiamo perso parenti ed amici tutti i giorni”.

La commozione è inevitabile nel momento in cui racconta quando, al mattino, aprendo il giornale si leggono i necrologi di gente che si conosceva, di amici che purtroppo non ce l’hanno fatta e sono morti a causa del Covid-19. “Il virus prende tutti”, continua, “non guarda in faccia nessuno”, un appello importante per tutti i giovani di rimanere in casa.

A dare un po’ di consolazione a Roby Facchinetti, come a tanta gente nel mondo, è la musica ed è lui stesso a confermarlo. “Mi salva sempre, mi ha sempre salvato e mi sta salvando anche in questo caso” ha detto.

Tra paura e messaggi di speranza

Il messaggio di Roby Facchinetti si è fatto sentire anche via social dove continua sulla scia di quelle che sono le brutte sorprese che il Coronavirus ci riserva ogni giorno. “Ogni giorno riceviamo un vero bollettino di guerra” sostiene commosso. L’invito ai followers è quello di rimanere a casa perché essere protetti tra le mura di casa è la sola maniera per salvaguardare sè stessi e gli altri dal contagio.

Insieme alla tristezza e alla disperazione, però, c’è anche spazio per un importante messaggio di speranza. “Recupereremo tutto il tempo perso” sostiene con forza Facchinetti. “Non si sa come finirà e quando finirà” ha concluso il cantante lanciando un grandissimo in bocca al lupo a tutti “Noi ci rifaremo con interessi aggiunti”.