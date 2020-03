“Siamo stati a letto insieme e le vibravano le mutande”: Barbara D’Urso, la confessione in diretta

Barbara D’Urso fa un ammissione in diretta

Domenica 29 marzo 2020 su Canale 5 è andata l’ultima puntata del mese di Live Non è la D’Urso. Dopo aver affrontato per ore l’argomento Coronavirus, la padrona di casa è passata a tematiche molto più leggere. E proprio in quel frangente che Barbara D’Urso ha fatto una dichiarazione che, come lei stessa dice. Lei e Fabio Testi, uscito un ampio di settimane fa dalla casa del Grande Fratello Vip 4 hanno messo su un divertente teatrino.

L’ex gieffino ha invitato Lady Cologno ad ammetterlo in diretta. A quel punto la conduttrice napoletana lo ha ammesso: “Io e Fabio Testi siamo stati a letto insieme, è vero!”. C’è da dire che due non hanno mai avuto una storia d’amore e flirt ma hanno lavorato insieme nella prima edizione de La Dottoressa Giò dove hanno girato delle scene intime.

‘Le vibravano le mutande’: confessione a Live Non è la D’Urso

Dopo aver ammesso in diretta di essere stata a letto con Fabio Testi, Carmelita ha raccontato un altro aneddoto, svelando al pubblico di Canale 5 un particolare intimo del noto attore. Durante una scena d’amore, sempre nella fiction citata prima, si sono trovati a stretto contatto dentro il letto.

Ad un certo punto, però, Barbara D’Urso ha sentito una forte vibrazione proveniente dalle mutande dell’ex gieffino. Cosa è successo? “Vibrava, vibrava. Lo sapete perché? Aveva messo la vibrazione sul telefonino e per non lasciarlo sul comodino in scena lo ha nascosto lì”, ha detto Lady Cologno. Il racconto di quest’ultima è diventato immediatamente virale facendo il giro del web in poco tempo.

Barbara D’Urso fa un trabocchetto a Fabio Testi

Durante il suo intervento via Skype con Live Non è la D’Urso, Fabio Testi ha detto di essere single. A quel punto la padrona di casa del talk domenicale di Canale 5 ne ha approfittato chiedendo al suo ospite se poteva corteggiarla.

Ovviamente in tono ironico l’ex concorrente del Grande Fratello Vip 4 ha detto di non esagerare. Era un trabocchetto per testare se l’attore non ha davvero una fidanzata misteriosa o no?