Fiorello e Luana Colussi, dopo anni la verità sull’addio: “Lui mi ha tradito con…”

La carriera di Fiorello e Luana Colussi

Dopo la sua partecipazione straordinaria alla 70esima edizione del Festival di sanremo al fianco di Amadeus, Fiorello è stato chiamato a ricoprire la fascia in prime time di Rai Uno. Infatti da un paio di settimane sulla prima rete va in onda Il Meglio di Viva RaiPlay. Una decisione, quella dei vertici di Viale Mazzini, dettata dall’emergenza Covid-19 che ha costretto il rinvio di Ballando con le Stelle.

Dello showman sappiamo praticamente tutto, ma in tanti non ricordano che ha avuto una relazione sentimentale con Luana Colussi. Quest’ultima era una dei volti più amati degli Anni Novanta. Infatti in quel periodo ha affiancato colossi della televisione come Raimondo Vianello a ‘Il gioco dei 9’. Lei e Fiorello sono stati insieme solo tre anni, ma per quale motivo si lasciarono?

Come si sono conosciuti

Ebbene sì, il primo grande amore di Rosario Fiorello è stata Luana Colussi. Lo showman siciliano era alle sue prime armi sul piccolo schermo dopo una lunga gavetta nei villaggi vacanze come animatore. I due si sono conosciuti a Mediaset agli inizi degli Anni Novanta e sono stati insieme non molto tempo. In un’intervista, l’ex conduttrice aveva raccontato che lei e il conduttore di Karaoke si erano incrociati nei corridoi dell’allora Fininvest.

Lui era un bel ragazzo, alto, con la coda e la parrucchiera le disse che si chiamava Fiorello e che lavorava a Radio Dee Jay. In un primo momento si è rifiutata di incontrarlo ma poi una sera lo ha visto all’Hollywood, una discoteca, offrendole da bere. Da quel momento è iniziata una conoscenza e alla fine sono stati tre anni insieme.

La ragione della separazione

Dopo anni è stata la stessa Luana Colussi a svelare il motivo della rottura. La nota conduttrice disse che era troppo stressata negli ultimi tempi, stare con un terremoto come lui è un’impresa molto faticosa.

“In realtà c’è stato un tradimento. Un giorno ho ricevuto una telefonata da una sconosciuta: ‘Luana, apri gli occhi’. L’ho scoperto, ne sono uscita lacerata. È finito tutto”, disse la donna. Quest’ultima successivamente è convolata a nozze con Piefrancesco Micara, ma da qualche tempo è single.