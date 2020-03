Beautiful, spoiler Usa: Wyatt chiede una seconda possibilità a Sally

Le anticipazioni delle puntate americane di Beautiful svelano che Wyatt, infuriato, lascerà Flo dopo che quest’ultima confesserà di essere stata la complice di Reese. Capnedo di aver fatto un grosso errore, il giovane Spencer si precipiterà da Sally Spectra per chiederle scusa e soprattutto una seconda possibilità.

Beautiful anticipazioni: Wyatt capisce di aver sbagliato

Stando agli spoiler della soap opera ambientata a Los Angeles, Sally Spectra non avrà alcuna intenzione di perdonare Wyatt, dopo che l’ha lasciata senza troppi giri di parole per fidanzarsi con Flo.

Nel frattempo, le anticipazioni di Beautiful raccontano che Ridge Forrester (Thorsten Kaye) sarà intenzionato a far pagare alla Fulton, Zoe e Xander il fatto di aver nascosto la verità su Beth per tutti questi mesi. Mentre il Forrester penserà a come agire, Hope incontrerà finalmente Flo e, non accettando le sue scuse, le tirerà uno schiaffo. La Fulton dovrà anche fare i conti con la decisione di Wyatt di prendere le distanze da lei.

Proseguendo con le anticipazioni di Beautiful, Wyatt cercherà in tutti i modi di ottenere il perdono di Sally. Pensando di fare un gesto romantico, le proporrà un viaggio alle Maldive, con la speranza di ricucire il loro rapporto. Tuttavia, l’umore dello Spencer cambierà completamente quando verrà a sapere che Flo è stata arrestata. A quel punto, farà un passo indietro con Sally, che andrà su tutte le furie.

Wyatt è confuso

Come raccontano gli spoiler di Beautiful, Steffy inizierà a capire di dover lasciare Phoebe per sempre ma Hope le prometterà di poterla vedere ogni volta che vorrà, nonostante lei e Liam la portino via dalla casa nella quale ha sempre vissuto. Taylor non sarà d’accordo e esprimerà i suoi dubbi a Ridge, che le darà ragione. Brooke non accetterà il fatto che suo marito si sia schierato dalla parte di Steffy e finirà per allontanarsi sempre di più da lui.

I colpi di scena non sono finiti qui. Nelle prossime puntate di Beautiful infatti, Wyatt ripenserà a tutti i momenti romantici passati con Flo e, sapendola in prigione da sola e senza appoggi, sarà profondamente preoccupato per il suo destino. Il giovane Spencer capirà di non essere ancora pronto per chiudere con lei, decidendo così di starle vicino. Sally non la prenderà affatto bene e lo accuserà di essersi preso gioco dei suoi sentimenti.

Wyatt proverà a spiegarle di essere molto confuso, ma la Spectra preferirà allontanarsi per non soffrire una seconda volta. Cosa deciderà di fare lo Spencer? Sia Sally che Flo sono nel suo cuore, ma solo una di esse può esserne la regina. Non resta che attendere le prossime puntate della soap opera per sapere come si evolverà questa storyline.