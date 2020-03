“Ma oltre a mostrare il c*lo che fai?”: Naike Rivelli semi nuda il compagno l’afferra da dietro [FOTO]

La quarantena piccante di Naike Rivelli

Niente da fare, Naike Rivelli non riesce a stare lontana dalle provocazioni. In questi giorni di quarantena per il Covid-19 la 45enne si scatenando con una serie di foto e clip sul suo profilo Instagram, seguito da oltre 250 mila follower.

La modella è stanca a rimanere a casa, tuttavia rispetta le regole imposte dal Governo e consiglia tutti coloro che la seguono sul social network di rimanere ognuno nella propria abitazione. Ovviamente la figlia di Ornella Muti lo fa a modo suo, ossia mostrandosi con pochissimi vestiti addosso, o anche nuda per far arrivare il prima possibile il suo messaggio.

La figlia di Ornella Muti coinvolge il compagno in una foto bollente

Nelle ultime ore Naike Rivelli ha condiviso un nuovo scatto su IG ma in questo caso non è da sola. Infatti ad arricchire l’immagine è la presenza di un braccio maschile. A quanto pare è il suo compagno anche se non si mostra mai in viso. Nella nuova foto la 45enne si è mostrata con la biancheria intima (mutandine rosse e maglietta bianca) mentre tenta di scappare da una finestra sbarrata.

Ovviamente la figlia di Ornella Muti sta ironizzando facendo intendere di non sopportare più la quarantena che, a quanto pare, si allungherà fino a dopo la Santa Pasqua. E proprio il suo uomo la afferra da dietro prendendole una gamba. Anche questa sua iniziativa social ha ottenuto tantissimi likes e commenti di ogni tipo. (Continua dopo il post)

La reazione del popolo del web alla nuova foto di Naike Rivelli

Anche stavolta Naike Rivelli ha raggiunto il suo obbiettivo, ovvero far arrivare il messaggio nel meno tempo possibile. Era stata lei stessa tempo fa a svelarlo su Instagram. La 45enne preferisce mostrarsi svestita o nuda sul social network affinché i suoi follower percepiscono in modo diretto le sue comunicazioni.

Nell’ultimo post la figlia di Ornella Muti ha ottenuto altre critiche da parte del popolo del web. In molti, infatti, le hanno fatto notare che oltre mostrare il suo lato B non sa fare nient’altro.