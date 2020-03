“Sembrano chiodi…”: Elodie senza reggiseno, dalla canotta si nota un dettaglio intimo [FOTO]

Elodie nostalgica: la foto del 2018 scatena le fantasia dei follower

Anche Elodie ha nostalgia del passato. La quarantena prolungata sta iniziando a pesare quindi ci si aggrappa ai ricordi. Nelle ultime ore La Di Patrizi, attraverso una serie di Stories su Instagram ha mostrato ai follower una serie di scatti realizzati negli ultimi anni. Ad esempio la cantante itoalo-francesca ha condiviso una foto risalente al 27 maggio del 2018.

Nell’immagine in questione si vede l’artista nata ad Amici di Maria De Filippi con un sorriso smagliante mentre realizza un selfie con un soggetto maschile. Elodie ha un tipico abbigliamento estivo, infatti indossa una canotta bianca molto aderente. Ma i seguaci hanno notato un dettaglio bollente: l’assenza di reggiseno e la particolarità dei cape**oli. (Continua dopo la foto)

Il successo del brano sanremese ‘Andromeda’

Purtroppo a causa dell’emergenza sanitaria dovuta al Coronavirus Elodie ha dovuto rinviare in autunno il suo tour collegato all’ultimo album, quello che contiene anche ‘Andromeda’. E a proposito della canzone sanremese, la Di Patrizi può ritenersi soddisfatta. Il motivo? Il brano è primo nella classifica delle radio italiane perché è il più ascoltato.

Un primato meritato visto che ci ha messo due anni per realizzare il suo nuovo CD. Da ricordare anche i due singoli realizzati in primavera ed estate 2019. Il primo con Stash dei The Kolors e il secondo con Marracash, suo attuale fidanzato.

Elodie Di Patrizi e la foto di famiglia su Instagram

Qualche giorno fa Elodie ha avuto un altro momento di nostalgia. Infatti, nel suo seguitissimo profilo Instagram la cantante francese ha postato uno scatto della sua famiglia. Nello specifico la si vede insieme alla sorella più piccola, la mamma e il papà.

C’è da dire che i suoi genitori si sono lasciati quando entrambe erano piccolissime, quindi la loro infanzia non è stata per niente facile. Sono cresciute nella periferia romana e aiutate da una vicina di casa che praticamente le ha fatto da madre.