Perché Belen Rodriguez non porta quasi mai il reggiseno? La confessione: “Un problema irrisolvibile…”

Belen Rodriguez non indossa mai il reggiseno

Le donne sanno perfettamente che l’invenzione del reggiseno è una delle più azzeccate. Infatti questo accessorio non è solo comodo ed evita problemi alla schiena, ma rappresenta anche una fra le più sensuali e raffinate armi di seduzione del sesso femminile verso quello maschile.

Quindi è quasi impossibile non utilizzarlo. Tuttavia ci sono delle signore che purtroppo non possono utilizzarlo perché hanno una sorta d’allergia. Tra queste c’è anche un noto personaggio televisivo, ovvero Belen Rodriguez. Andiamo a vedere nel dettaglio perché la conduttrice di Tu si que vales preferisce non averlo.

Persone vicine a soubrette argentina svelano il motivo

A quanto pare Belen Rodriguez riesce ad indossare il reggiseno solamente mentre realizza degli shooting fotografici mentre fa da madrina a dei brand di biancheria intima. Ma anche in quelle situazioni per la soubrette argentina non è mica facile sopportarlo.

Persone a lei vicine ha svelato che la sua pelle inizia a irritarsi, lei quindi s’innervosisce, respira male e diventa insofferente. Sembra proprio che non c’entra nulla il tessuto, il ferretto o imbottiture. Niente da fare la moglie di Stefano De Martino è allergica a ogni tipo di reggiseno, quindi preferisce non portarlo per tutelare la sua salute.

Belen Rodriguez e il seno rifatto

Non è una questione di stagioni, Belen Rodriguez non può indossare il reggiseno né nei mesi caldi che quelli freddi. Poi c’è un latro motivo che la spinge a non portare il capo di biancheria. I suoi capezzoli sono sempre molto visibili e in posizione orizzontale a causa delle protesi. Ricordiamo, infatti, che anni fa la soubrette argentina è ricorsa ad un intervento di chirurgia plastica perché non era felice del suo décolleté.

Quindi, qualsiasi cosa porti, la moglie di Stefano De Martino non riesce a evitare l’effetto nudo. Ne sanno qualcosa i suoi nove milioni di follower di Instagram che spesso vedono foto in cui sono in bella mostra i suoi capezzoli scatenando le ironie del popolo del web.