Gianmarco Onestini e Adara Molinero: spuntano chat compromettenti tra lei e Rodrigo

In questi giorni in Spagna, ma di conseguenza anche in Italia, si sta molto parlando della fine della storia tra Gianmarco Onestini e Adara Molinero. I due hanno partecipato ad un’intervista doppia con un giornalista spagnolo e non hanno potuto fare a meno di dirsene di tutti i colori.

L’intervista in questione era stata programmata prima che i due si lasciassero, pertanto, è stato inevitabile giungere allo scontro in diretta. A seguito di tale dibattito infuocato, però, il fratello di Luca ha mostrato in un programma le chat compromettenti esistenti tra la sua ex e Rodrigo Fuertes Puch.

Lo scontro tra Adara e Gianmarco

La storia d’amore tra Adara Molinero e Gianmarco Onestini è volta rovinosamente al termine. Secondo la versione dell’ex gieffino, la colpa sarebbe della donna, in quanto colpevole di essersi sentita con un altro uomo. Durante l’intervista doppia, però, la vincitrice del Grand Hermano 7 ha smentito categoricamente tutte le accuse affermando di essersi sentita solo in amicizia con l’ex compagno d’avventura.

Secondo il punto di vista della fanciulla, Gianmarco starebbe solo trovando un pretesto per tornare in Italia da solo ed uscirne pulite. Lo scontro è stato inevitabile, ma la questione non si è affatto conclusa qui. In collegamento video con la trasmissione Salvame, l’ex concorrente del Grande Fratello ha mostrato le chat intercorse tra la sua ex e Rodrigo. I due sono sembrati alquanto in sintonia e si sono scambiati parole e frasi molto provocatorie.

Onestini mostra le chat tra la Molinero e Rodrigo

In particolar modo, il ragazzo in questione ha provocato la sua interlocutrice dicendo che sarebbe riuscito a farla innamorare di lui nel giro di una settimana. La frase che, tuttavia, ha fatto infervorare di più Gianmarco Onestini, fino ad arrivare al punto di lasciare Adara Molinero, è stata quella riferita alla sfera sessuale. Nel caso specifico, la donna ha parlato della sua vita privata durante una trasmissione dichiarando di essere molto tesa.

Dopo queste affermazioni, Fuertes ha fatto delle battutine volte ad esortare la donna a lasciare il suo fidanzato. Rodrigo, però, ospite in studio, ha difeso Adara dicendo che tra loro ci sia solo una bella amicizia.