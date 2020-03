Una Vita, anticipazioni: Genoveva vuole un figlio da Felipe

Tante le novità nelle puntate spagnole di Una Vita, che in Italia vedremo sul Canale 5 tra qualche tempo per via della differenza di programmazione. Santiago, il marito di Marcia, chiederà a Genoveva molti soldi per lasciare Acacias in sua compagnia, così che abbia campo libero con Felipe.

Una Vita, spoiler: Felipe finge di essere felice con Genoveva

Nei prossimi appuntamenti con la soap spagnola, Jose debutterà a teatro con grande gioia dei suoi genitori, mentre Bellita riuscirà ad aiutare Margarita, in grande difficoltà economica. Cinta, dopo aver risolto i suoi problemi sentimentali con Emilio, penserà che sia giunto il momento di riprendere la carriera di cantante, incoraggiata da suo padre.

Ci saranno belle notizie anche per Genoveva, convinta che Felipe si sia deciso a lasciare Marcia per sempre. In realtà, l’Alvarez Hermoso si è solo rassegnato all’idea di non poter amare la brasiliana, ora che Santiago è ad Acacias. Stando agli spoiler di Una Vita inoltre, Genoveva dirà a Felipe di desiderare un figlio, cogliendolo di sorpresa.

Proseguendo con le anticipazioni di Una Vita, vedremo che i vicini scopriranno la verità sul tentativo di Agustina di uccidersi: pare che ci sia stato, ancora una volta, lo zampino di Ursula. Nonostante ciò non sia vero, la Dicenta sarà costretta a fuggire dal quartierino, cercando un posto tranquillo nel quale rifugiarsi. Nel frattempo, Maite si aprirà con Camino, raccontando il suo passato difficile. Le due finiranno con il legare molto, tanto da accorgersi di provare un sentimento che va ben oltre la semplice amicizia.

Ursula minaccia Genoveva

Come raccontano le nuove trame di Una Vita, Ursula riuscirà a scoprire dove si trova Cristóbal e non perderà tempo per avvisare Genoveva, che tremerà di paura. A quel punto, la Salmeron tenderà una trappola alla Dicenta, facendole credere che Felipe la stia per aggredire.

Ursula, spaventata, proverà a parlare con l’avvocato per metterlo in guardia sulla pericolosità di Genoveva, ma quest’ultimo non perderà tempo per cacciarla di casa. Intanto, Santiago chiederà alla Salmeron una grossa somma di denaro per lasciare Acacias con Marcia, ma inaspettatamente la donna non accetterà. Emilio, dietro consiglio di Antonito, si farà coraggio e chiederà a Cinta di sposarlo. La giovane ragazza però, gli rifilerà un due di picche.

Nelle prossime puntate della soap Una Vita, Genoveva chiederà a Felipe di parlare con Méndez per fermare Cristóbal, l’assassino di Samuel. Sa che è pericoloso, ma è l’unico modo per vivere finalmente in pace. Poco dopo, la Salmeron incontrerà Cristóbal, al quale proporrà un allettante patto per sparire una volta per tutte.

A pagare sarà Ursula, se accetterà le sue condizioni. Felipe e Genoveva, finalmente, avranno la possibilità di far finire la Dicenta in prigione e nello stesso tempo di liberarsi dall’incubo dell’uomo che vuole rovinarli. Riusciranno nella loro impresa?