Oroscopo Branko 31 marzo 2020, le previsioni astrologiche di oggi: Ariete e Capricorno agitati

L’oroscopo di Branko del 31 marzo 2020 è pronto a rivelare come si conclude l’ultimo giorno del terzo mese dell’anno. Siete curiosi di sapere se le previsioni zodiacali giornaliere sono negative o positive? In primo piano, l’astrologia della giornata di martedì per i 12 segni zodiacali.

Branko oroscopo 31 marzo da Ariete a Gemelli

Ariete – In questa giornata siete liberi dalla pressione di Saturno e di Marte. Finalmente potete assaporare la primavera, iniziando dall’amore. Anche se c’è un po’ di agitazione in famiglia, siete sicuri che tutto andrà bene!

Toro – Pazienza e sopportazione sono due qualità che vi serviranno molto in questa giornata. Marte prende possesso dell’Acquario con Saturno ma si scontra con Urano e Venere, che significa famiglia. L’ultima parola spetta al generoso Giove, fortuna.

Gemelli – Domani la Luna entra nel vostro segno, poi si trasferirà in Cancro e diventerà primo quarto. Ripartite con nuove possibilità finanziarie e professionali. Anche se c’è ancora agitazione in quell’ambiente, vi consolate con l’amore.

Astrologia giornaliera da Cancro a Vergine

Cancro – Avete lo stesso modo di amare e conquistare dello Scorpione, sensuali e un po’ inquietanti. La persona amata fatica a capire che cosa state pensando e questo la fa eccitare. Nettuno protegge la salute.

Leone – In questa giornata la Luna si trova nel punto più felice del vostro cielo astrale, quello degli incontri complicati ma utili. In amore, nel matrimonio, nelle collaborazioni e nei rapporti stretti sta per arrivare una tempesta.

Vergine – L’odierna Luna in Gemelli vi può portare fuori pista. Non spaventatevi! Marte-Saturno protegge il campo lavorativo, Giove con Urano porta occasioni di profitto. Se siete incerti tra due storie d’amore, entro il 3 aprile Venere sceglierà.

Previsioni di martedì 31 marzo da Bilancia a Sagittario

Bilancia – In questa giornata, Marte è in aspetto super positivo e Venere da venerdì sarà in posizione splendida. Avete carta bianca per programmare un nuovo futuro, privato e professionale. Qualche cambiamento è in atto.

Scorpione – Venere è rapita da Giove e Nettuno, entrambi incidono sul settore delle passioni. Vi tocca tenere i fili di diverse situazioni, gettare le reti in diversi stagni e forse riuscirete a trovare un tesoro. Massima concentrazione su cose finanziarie.

Sagittario – Non tutte le cose possono andare nel verso giusto, contrasti e discussioni sono all’ordine del giorno. Cercate di non perdere la pazienza e di mantenere la calma più a lungo possibile. Evitate conflitti in famiglia, soprattutto nel matrimonio.

L’oroscopo di Branko del 31 marzo da Capricorno a Pesci

Capricorno – Prima di Pasqua dovete affrontare due fasi lunari difficili. Ma il primo quarto di domani sarà emozionante per gli sposati, sorprendente per le coppie nate da poco e per i nuovi innamoramenti. C’è un po’ di agitazione in famiglia a causa della Luna in Cancro, opposta a Giove.

Acquario – La Luna in Gemelli è il preludio alle nuove storie d’amore che si presenteranno con Venere in Gemelli. Nulla vi spaventa, nemmeno le battaglie professionali ed economiche.

Pesci – Lasciate passare la Luna in Gemelli, domani sarà un’altra storia, infatti, la Luna nascerà primo quarto in Cancro. Preparatevi a fare una dichiarazione, una promessa, una proposta. Se ci sono delle questioni da sistemare in famiglia, fatelo entro venerdì, prima che Venere passi in Gemelli.