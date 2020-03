Martina Beltrami Amici 19 telefona a Gaia ma fa una battuta fuori luogo

Martina Beltrami, arriva finalmente la tanto attesa telefonata

Martina Beltrami ha chiamato Gaia Gozzi, concorrente di Amici 19, anzi finalista. La chiamata di Martina era richiesta già da parecchio tempo, ma il desiderio non era ancora stato esaudito probabilmente per qualche importante motivo. Dopo la puntata della semifinale che è stata bellissima, spettacolo Puro, Martina ha chiamato Gaia che è stata invitata ad andare in confessionale senza sapere il motivo.

Quando ha sentito la voce della sua amica però non l’ha riconosciuta facendo una bruttissima gaffe. La ragazza poi si è liberata di questo momento imbarazzante affermando che Martina in chiamata ha una voce totalmente diversa da quella che ha nella realtà. Entrambe erano felicissime di sentirsi, non si vedono già da diverse settimane, per questo Martina ci teneva in qualche modo a farle sapere che anche se a distanza, è sempre presente e fa il tifo per lei.

Martina Beltrami perennemente presente nella vita dell’amica

Martina Beltrami dice che non perde una sola puntata, non perde un attimo del percorso della sua amica, la sta seguendo passo dopo passo e per lei è importante specificare che sta facendo un percorso fenomenale, sul quale non ha niente da ridire. Martina Beltrami però ha fatto una brutta figura che i fan di Gaia non si sono lasciati scappare. Ha Infatti affermato che nonostante sia brava, spera la cantante arrivi seconda, rifacendosi e lanciando una battutina che ha a che fare con l’esperienza precedente della Gozzi.

Ricordiamo infatti che Gaia partecipò a XFactor dove arrivò seconda. La ragazza ovviamente non poteva non rispondere, quindi ha detto che eterna seconda non vuole esserci. Piuttosto preferisce esser terza se proprio non può avere il piacere e la soddisfazione di vincere il programma.

Tra un in bocca al lupo e l’altro tra qualche giorno è in arrivo la finale

L’ex concorrente di Amici 19 chiude poi la chiamata facendole un grosso in bocca al lupo e augurandole il meglio. Secondo lei è stata proprio la cantante a dare il massimo dentro la scuola. Meriterebbe di vincere proprio perché ha fatto passi da gigante riconosciuti da tutti. Professori compresi.

I fan ovviamente Si sono divisi, come per ogni cosa. Ci sono stati coloro che hanno apprezzato il gesto nonostante la battuta. E poi anche coloro che ritengono che avrebbe fatto meglio a non chiamare se il risultato della chiamata doveva essere proprio questo. Una battuta infelice lanciata forse come battutina al veleno dato che lei non è arrivata fino in fondo. Intanto venerdì ci sarà la finale, vedremo come andrà per la giovane cantante.