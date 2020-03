“Vuole impossessarsi…”: Paolo Bonolis al veleno su Barbara D’Urso, lo sfogo del conduttore di Avanti un altro

Barbara D’Urso e L’Eterno Riposo con Matteo Salvini

Domenica sera su Canale 5 è andata in onda una nuova puntata di Live Non è la D’Urso. Tra i vari ospiti in collegamento c’era anche Matteo Salvini. Quest’ultimo insieme alla padrona di casa Carmelita è stato protagonista di un Eterno Riposo, la preghiera per i defunti, in diretta nazionale.

Un’iniziativa che ha diviso il pubblico: una parte ha pregato con i due mentre altri si sono scatenati con delle accese polemiche sui vari social network. Fra coloro che hanno espresso il loro pensiero anche Paolo Bonolis, attualmente in onda con le repliche del game show Avanti una altro e Ciao Darwin 8, che tra l’altro stanno ottenendo un grande successo a livello d’ascolti. Cosa ha detto il professionista romano?

La frecciatina di Paolo Bonolis

Nelle ultime ore Paolo Bonolis è intervenuto telefonicamente alla trasmissione radiofonica Un giorno da pecora in onda su Rai Radio1. I due conduttori dello show hanno incalzato il padrone di casa di Avanti un altro sull’episodio de L’Eterno Riposo di Barbara D’Urso e Matteo Salvini a Live Non è la D’Urso. Il professionista Mediaset, però, a Lauro e Cucciari ha ammesso di non aver assistito in diretta alla scena, ma di essersela fatta raccontare minuziosamente dalla moglie Sonia Bruganelli.

“Ha detto ‘mannaggia la miseria, cos’è successo ieri. Mo’ te lo racconto‘ stanno cercando di soppiantare il Santo Padre vuole impossessarsi anche del Vaticano, non solo di Canale 5”, ha aggiunto il collega di Luca Laurenti con la sua solita ironia tagliente.

Quale sarà la razione di Barbara D’Urso?

Senza ombra di dubbio quella di Paolo Bonolis a Un giorno da pecora può considerarsi una vera e propria frecciatina velenosa alla collega Barbara D’Urso. Quest’ultima si sarà fatta una risata alla battuta del conduttore di Avanti un altro oppure si sarà risentita? Ricordiamo che per anni sul web è circolata la voce di una loro possibile rivalità.

Indiscrezione che è stata smentita dai diretti interessati. resta il fatto che la scorsa settimana Lady Cologno ha lanciato una nuova provocazione a Bonolis facendo una gaffe sulla programmazione dopo Pomeriggio Cinque.