Antonella Elia e lo strano sogno, “Mi vergogno di me stessa…” (Video)

Nella casa del Grande Fratello la cognizione del tempo è davvero strana. E lo sono, a quanto pare, anche i sogni che Antonella Elia sta facendo in questo periodo. La donna, rimasta sola con Paola Di Benedetto a tarda notte, si confida con lei e le racconta un sogno strano fatto la notte prima. Cos’ha raccontato? E come ha interpretato il sogno? Vediamolo.

Il racconto di un sogno

Antonella Elia sembra abbastanza sconvolta da un sogno fatto nella notte prima. “Stanotte ho sognato che ero coperta di fango nero, era stranissimo” ha esordito la donna. Paola Di Benedetto, dal canto suo, ascolta incuriosita e cerca di spronare la showgirl a comprendere il perché di questo sogno.

La Elia, però, prosegue il racconto parlando di un suo vano tentativo di nascondersi dagli sguardi schifati di tutti. Ad un certo punto, racconta, sarebbe arrivata in un punto con un sacco di vetri rotti dove si trovava il suo cane. Con la paura che il cane si potesse ferire, lo teneva in braccio e si trovava su una poltrona in movimento. “Ma gli hai dato una spiegazione?”, chiede nuovamente Paola Di Benedetto.

Antonella Elia, l’amara interpretazione del sogno

Spronata dalla Di Benedetto, Antonella Elia ragiona sopra quello che potrebbe essere il significato di questo stranissimo sogno. Il suo volto, infatti, si mostra abbastanza preoccupato e dubbioso. “Non l’ho mai capito, sono due volte in tre mesi che sogno il mio cane, come se io lo dovessi salvare”, confida.

Il suo sguardo, poi, sembra farsi un po’ più cupo ed amareggiato quando ammette “Il nero che mi copre, forse, è perché mi vergogno di me stessa“. Ed è Paola, a questo punto, che cerca di rassicurarla fornendo una sua interpretazione. Secondo lei, la Elia sognerebbe di essere coperta di fango e di volersi nascondere perché all’interno della casa si è messa completamente a nudo volendosi, quindi, nascondere.

Naturalmente l’interpretazione di questo sogno è stata completamente personalizzata. Pare che la Elia non faccia sempre sogni brutti in casa come lei stessa ha raccontato più volte. (Clicca qui per il video)