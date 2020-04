Elmetto a forma di virus: poliziotto indiano sensibilizza così la gente

Molta gente nel mondo, Italia inclusa, non ha contezza della gravita di uscire in questo periodo. Le forze dell’ordine a livello internazionale sono impegnate a lottare contro la scelleratezza delle persone. Per tale ragione, un poliziotto indiano sta indossando un elmetto a forma di virus. Questo allo scopo di sensibilizzare i suoi concittadini a rimanere a casa.

Elmetto a forma di virus: una trovata bizzarra ma seria

Un ispettore di polizia in servizio sul traffico in India sta provando ad aumentate la consapevolezza delle misure di blocco del coronavirus. E lo sta facendo indossando un elmetto a forma di virus. Si tratta di un classico casco da motociclista decorato con delle plastiche che emulano la forma del virus.

L’ispettore Rajesh Babu tende a fermare nell’arco della giornata decine e decine di pedoni e veicoli ai posti di blocco a Chennai. Per spaventarli e sensibilizzarli ha fatto realizzare dall’artista locale B. Gowtham uno strano copricapo. Un casco che assomiglia al coronavirus quando visto al microscopio.

Cosa spera di ottenere il poliziotto

Babu ha detto di aver usato l’elmetto a forma di virus per ricordare ai viaggiatori di non uscire per motivi non essenziali. Al comtrempo vorrebbe educate i cittadini affinché tendano ad indossare maschere e altri dispositivi di protezione quando devono uscire.

Oltre ad indossare l’elmetto a forma di virus, il poliziotto utilizza anche uno slogan d’effetto. Dice infatti alle persone che ferma “Se esci, io entrerò”. Sicuramente la sua è stata un’idea più che bizzarra. Ma allo stesso tempo va presa con serietà, perché ha lo scopo di far capire alle persone che per ora bisogna rimanere a casa.

Le persone non sono abbastanza igieniche

Il poliziotto ha affermato di voler aumentare la consapevolezza dei pericoli del virus e ispirare le persone a rimanere a casa. Sebbene ci sia stato un blocco, molto meno severo di quello italiano in India, la gente non ha capito a fondo la gravità del Covid.

“Le persone non sono abbastanza igieniche”, ha spiegato durante un’intervista. “Abbiamo l’ordine del governo di non uscire. Eppure ci sono ancora decine di persone che vagano qua e là senza adeguate attrezzature di sicurezza, senza maschere”.

Appunto qualche giorno fa, il Primo Ministro indiano Narendra Modi ha annunciato misure di blocco a livello nazionale. Le misure dovrebbero durare per almeno 21 giorni.