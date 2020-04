Avete mai visto i gemelli di Lorella Cuccarini? Sono la fotocopia della conduttrice de La vita in diretta [FOTO]

La famiglia di Lorella Cuccarini

Dallo scorso settembre Lorella Cuccarini e Alberto Matano sono alla guida de La vita in diretta, lo storico rotocalco di Rai Uno che si occupa di cronaca, attualità e spettacolo. Per anni la soubrette romana si è vista affibbiare l’appellativo’ la più amata dagli italiani’. Nel corso della sua lunga carriera ha svolto tantissimi ruoli, ovvero danzatrice, showgirl, conduttrice e cantante partecipando anche a Sanremo.

Da circa 30 anni la professionista Rai ha un uomo che la ama alla follia, ovvero Silvio Testi. La loro può considerarsi una splendida favola, che ha portato alla nascita di quattro figli. Tra essi anche due meravigliosi gemelli, Giorgio e Chiara che l’anno scorso hanno raggiunto la maggiore età.

Giorgio e Chiara: i gemelli della conduttrice de La vita in diretta

Giunta a 54 anni, Lorella Cuccarini può dirsi felice. La padrona di casa de La vita in diretta, infatti, come detto prima è madre di quarto figli: Sara (25), Giovanni (23), Chiara e Giorgio che ne hanno quasi 20. Ma in particolare può contare della presenza di un marito splendido, ovvero Silvio Testi cui condivide gioie e dolori da circa un trentennio.

Ma ritornando ai gemelli, che hanno una somiglianza impressionante alla soubrette romana, in occasione del loro 18esimo anno ha scritto un commovente messaggio sul suo account Instagram.

Il messaggio di Lorella Cuccarini per i suoi due gemelli

Poco meno di due anni fa i bellissimi Chiara e Giorgio hanno raggiunto la maggiore età, un traguardo che ogni ragazzo aspetta con ansia. Per l’occasione Lorella Cuccarini che è una madre molto apprensiva e presente con i propri figli gli ha scritto le seguenti parole: “Infine il giorno è arrivato. Anche voi, oggi, maggiorenni. Non smettete però di guardare a questo mondo con gli occhi che hanno i bambini. Non smettete di sognare. Siate sempre curiosi, innamorati della vita e appassionati”.

Poi ha detto che lei e il padre ci saranno sempre, per qualsiasi momento di gioia, preoccupazione, tormento e felicità. “Vi vogliamo bene, mamma e papà”, ha concluso la collega di Alberto Matano.