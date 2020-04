Ylenia Carrisi, per Romina Power la figlia è viva e le scrive un tenero messaggio: “Ricordi…” [FOTO]

Il ricordo di Romina Power sulla figlia Ylenia

Da settimane sul web ma anche i giornali di gossip sono tornati a parlare del triangolo amoroso. Da una parte vediamo Al Bano e Romina Power ospiti ogni settimana al Serale di Amici 19 dove mostrano la loro complicità. Dall’altra Loredana Lecciso che si abbraccia allo stesso Maestro Carrisi parlando d’amore. Con quest’ultima ha messo al mondo due figli: Jasmine e Bido mentre con la cantante statunitense altri quattro: Ylenia, Yari, Cristel e Romina Junior.

E proprio della primogenita che la Power ha molta nostalgia. Ricordiamo che la ragazza ha fatto perdere le sue tracce nel 1994 quando si trovava a New Orleans e da allora non si sa più nulla di lei. La Power è convinta che è ancora viva e spesso fa degli appelli in tv e sui social network. E a proposito di questo, nelle ultime ore ha postato uno scatto che le ritrae insieme.

Le dolci parole per la primogenita Ylenia Carrisi

Nella giornata di martedì 31 marzo 2020 Romina Power, isolata nella sua casa di Roma ha iniziato ad aprire i bauli trovandosi davanti molte cose del passato. Tra cui una foto in bianco e nero che la ritrae da giovane insieme alla figlia Ylenia Carrisi e la sorella Taryn.

La cantante statunitense l’ha immediatamente condivisa sul suo account Instagram con la seguente didascalia: “Ricordi i ricordi?”. Qualche ora dopo l’ex moglie del cantautore di Cellino San Marco ha pubblicato un altro scatto, sempre di lei giovanissima, con questo messaggio: “Riaffiorano i ricordi, così come torna la primavera”. (Continua dopo la foto)

Al Bano e la preoccupazione per i figli

Al Bano e Romina Power stanno rispettando la quarantena per l’emergenza Covid-19, tuttavia una volta a settimana si recano a Roma per il Serale di Amici 19. Qualche giorno fa il Maestro Carrisi si è mostrato molto preoccupato per i suoi figli, in particolare la quartogenita Romina Junior che è rimasta bloccata ad Ibiza.

Mentre Cristel è in Croazia, precisamente a Zagabria insieme alla sua famiglia. Un paio di settimane fa oltre al Coronavirus quest’ultimi hanno dovuto fare i conti con una forte scossa di terremoto.