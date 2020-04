Sito di incontri appena nato fa boom di utenti registrati: ecco come funziona

Il peggio di questa quarantena obbligata è il dover stare chiusi in casa e non avere approcci e relazioni sociali se non con la propria famiglia. In virtù di questa esigenza di socializzare, che rappresenta ora più che mai la società moderna, un sito di incontri nato appositamente per rompere la noia da isolamento sta facendo scalpore. Un sito di conoscenze che per fortuna funziona diversamente da altri e in cui non contano foto e biografie.

Sito di incontri da coronavirus: gli utenti soddisfatti

Il nuovo sito di incontri è stato lanciato nel mezzo della pandemia di coronavirus. Esso ha lo scopo di aiutare le persone a creare connessioni che non hanno nulla a che vedere con i social e il loro funzionamento.

Quarantine Together si chiama il un nuovo sito Web. Esso è corredato anche di un’app da scaricare sui nostri device e funziona su scala internazionale. A crearla Daniel Ahmadizadeh e Christopher Smeder i quali hanno pensato ad un approccio sociale del tutto diverso.

Come funziona questo nuovo sito di incontri

L’app chiede agli utenti alle 18:00 ogni giorno se si sono lavati le mani e, se rispondono affermativamente, vengono premiati collegandosi a un altro utente per chattare. Inoltre, agli utenti viene offerta la possibilità di passare alla chat video dopo aver parlato per 15 minuti.

Le persone hanno bisogno di stare a casa e le persone saranno sole quando staranno a casa. Almeno così hanno raccontato i creatori durante un’intervista. “Volevamo costruire qualcosa che non fosse ottimo solo per gli altri, che non pensasse solo ai nostri scopi egoistici. Grazie a questo sito di incontri tutto ha un altro sapore e un altro valore”,

Nessuno ha info degli altri utenti: lo scopo non è quello

Ahmadizadeh ha spiegato che gli utenti abbinati inizialmente non sanno nulla l’uno dell’altro tranne i loro nomi. Non vengono incaricate foto o info biografiche. Così c’è più interesse e curiosità a parlare con le altre persone, senza fermarsi all’apparenza.

Insomma, dinanzi a quest’obbligo di stare a casa, senza avere troppe attività da fare, parlare con altre persone che vivono la nostra stessa situazione è davvero formidabile. Non importa da dove si viene, se si è belli o brutti. Quello che conta è farsi compagnia a vicenda, senza troppe pretese.