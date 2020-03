Giulia De Lellis e Andrea Damante sono tornati insieme. Le foto non lasciano dubbi

Dopo settimane di voci, chiacchiere e indiscrezioni, finalmente sono uscite le foto che dimostrano che Giulia De Lellis e Andrea Damante sono tornati insieme. I due sono stati immortalati mentre erano intenti a scaricare la spesa dall’auto.

L’immagine è stata pubblicata sul profilo instagram del settimanale Chi, diretto da Alfonso Signorini. La notizia era stata lanciata qualche giorno fa dal giornalista Gabriele Parpiglia che aveva candidamente ammesso che i due erano insieme a Pomezia in questo periodo di quarantena.

Nei giorni scorsi erano trapelati alcuni indizi sui social con stories che sembravano ambientate nelle stesse location. Oggi, però, è arrivata la conferma incontrovertibile. Dagli scatti è evidente che si tratti di loro, nonostante Andrea Damante abbia un cappuccio rosso e occhiali da sole. Il volto di Giulia De Lellis, invece, è scoperto con la mascherina protettiva abbassata all’altezza del collo.

Il lungo tira e molla tra Andrea Damante e Giulia De Lellis

Giulia De Lellis e Andrea Damante si sono conosciuti all’interno dello studio di Uomini e Donne. Dopo una lunga e intensa storia d’amore, come un fulmine a ciel sereno, è arrivata la notizia della fine della loro relazione. Hanno preferito tenere segreto il motivo della separazione, anche se molte voci hanno parlato di un possibile tradimento di Andrea Damante.

Dopo la delusione per la fine della storia, Giulia aveva deciso di rimanere un po’ da sola, fin quando non è entrata nella sua vita Irama. I due sono stati fidanzati per un breve periodo prima di prendere strade diverse, Anche in questo caso i giornali parlarono di un ritorno di fiamma tra i Damellis con tanto di foto pubblicate su diversi settimanali di gossip. I due per cercare di mantenere la privacy hanno preferito rimanere a Miami.

A distanza di poche settimane, però Giulia De Lellis inizio la sua relazione con Andrea Iannone. Come un filmine a ciel sereno alcuni giorni fa è arrivata la notizia della loro separazione. Dopo giorni di indiscrezioni, indizi e voci, finalmente è arrivata una prova che mostra chiaramente che tra i due ci sia stato il tanto chiacchierato ritorno di fiamma.

Giulia De Lellis e Andrea Damante sono tornati insieme

Come detto in precedenza, il settimanale Chi, diretto da Alfonso Signorini, ha pubblicato su instagram una foto che non lascia spazio a dubbi. Si tratta di un’anticipazione di ciò che i lettori potranno leggere all’uscita del prossimo numero.

Nello scatto si vede chiaramente che Andrea Damante che si sta allontanando per raggiungere casa di Giulia De Lellis a Pomezia, dove stanno trascorrendo la quarantena, con alcune buste della spesa in mano. L’influencer, invece, ha ancora il portabagagli aperto per recuperare le ultime cose rimaste ancora all’interno.