Una Vita, trame spagnole: Marcia scopre il segreto di Santiago

Nelle puntate spagnole di Una Vita, Marcia capirà di essere stata ingannata da Santiago. L’uomo non è affatto povero e forse ha anche mentito sulla sua reale identità. Nel frattempo, Ursula continuerà a volere l’alleanza di Genoveva, ma non otterrà nulla.

Una vita trame iberiche: la Dicenta ruba una foto

Stando agli spoiler della soap opera, Ursula sarà decisa a portare avanti il suo piano, sebbene non possa contare su Genoveva. Nel frattempo, come svelano gli spoiler di Una Vita, Camino e Maite continueranno a vedersi con la scusa delle lezioni di disegno, mentre Cinta ed Emilio faranno progetti sul loro futuro.

Felipe invece si confronterà con Liberto, al quale confiderà le sue perplessità in merito alla relazione con Genoveva. Il marito di Rosina lo inviterà a tenere gli occhi ben aperti. Senza farsi vedere, Ursula si intrufolerà nella casa di Genoveva per rubare una foto, che cosa avrà in mente?

Le anticipazioni di Una Vita narrano anche che Cesareo insinuerà in Marci atroci dubbi: pare che suo marito si sia messo in bische illegali e che sia in pericolo. Intanto, Bellita sarà in ansia per la serata in cui debutterà come cantante e, per farsi coraggio, cercherà appoggio in Margarita e Cinta. La vicinanza tra Arantxa e Cesáreo invece, sarà motivo di pettegolezzo tra la servitù.

Ci sarà fermento a casa di Genoveva che per attirare l’attenzione di Felipe, fingerà di essere sconvolta dalle intimidazioni di Ursula. L’avvocato capirà che si tratta di una scusa per dormire con lui. l’Alvarez Hermoso respingerà la Salmeron, assalito dal ricordo di Marcia. Genoveva, ovviamente, andrà su tutte le furie.

Santiago nasconde una grossa somma di denaro

Proseguendo con le anticipazioni di Una Vita, sappiamo che Maite incoraggerà Camino a seguire la sua strada e le aspirazioni artistiche, nonostante la riluttanza di sua madre. La Dicenta invece capirà che Santiago e Genoveva si sono alleati per tramare alle se spalle. Accecata dall’ira, penserà a come vendicarsi della sua ex padrona.

L’idea sarà quella di raggiungere Santiago e proporgli di uccidere Genoveva, così da essere liberi dal suo dominio. Il marito di Marcia prometterà alla Dicenta di pensarci. Nel frattempo, Bellita e Jose si allontaneranno sempre di più a causa delle continue intromissioni di Margarita.

Infine, gli spoiler di Una Vita svelano che Genoveva sarà felice di accettare di partecipare as ricevimento molto importante, che potrà dare lustro alla sua persona. Chiederà così a Felipe di essere il suo cavaliere. Marcia invece, allertata da Cesareo, frugherà tra le cose di suo marito Santiago e scoprirà una grossa somma di denaro nascosta in una cassetta. Da dove vengono quelle peseta? La brasiliana esigerà delle risposte.