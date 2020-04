Andrea Iannone e l’ultimo tentativo per cercare di riconquistare Giulia De Lellis

La rottura tra Andrea Iannone e Giulia De Lellis è ufficiale ormai da diverse settimane. E’ ormai altrettanto ufficiale che la bella influencer sia tornata con Andrea Damante, a dimostrazione di ciò le foto pubblicate dal settimanale Chi. Proprio la rivista diretta da Alfonso Signorini ha raccontato alcuni dettagli molto particolare sul pilota e l’infuencer.

In particolare ha svelato che Iannone ha provato a riconquistare Giulia De Lellis con un gesto importante. Secondo quanto riportato dal settimanale, che ha dato grande risalto alla vicenda, l’ultima tentativo di Andrea Iannone, però, è andato a vuoto. Il fatto risalirebbe a pochi giorni prima della quarantena, quindi non troppo tempo fa.

La storia d’amore tra Andrea Iannone e Giulia De Lellis

Quella Andrea Iannone e Giulia De Lellis è stata senza ombra di dubbio una delle storie più chiacchierate degli ultimi mesi. Secondo quanto riportato dai settimanali specializzati a fare il primo passo sarebbe stato lui a poche settimane dalla fine della storia con Belen Rodriguez. Il pilota ha cominciato a corteggiare la bella influencer.

La svolta ci sarebbe stata durante la gara dello scorso GP del Mugello, della quale Andrea Iannone sarebbe stato grande protagonista, non tanto per il risultato sportivo ma per aver ospitato Giulia De Lellis e il fratello nel paddock. I due, dopo essere stati a Roma per alcuni impegni lavorativi di lei che doveva concludere le riprese della fiction witty della quale è stata protagonista, sono volati a Lugano per passare qualche giorno di relax.

I pilota vive ormai da diversi anni nella città Svizzera che l’ha adottato e da quel momento non si sono più separati. Qualche settimana fa, però, molti utenti dei social hanno notato l’assenza di qualsiasi “movimento” con la mancanza di foto o video. Pian piano i sospetti sono diventate certezze e la conclusione del loro rapporto è diventato praticamente certo. Sono poi arrivate le foto del settimanale Chi a testimoniare il ritorno di fiamma tra Giulia De Lellis e Andrea Damante.

L’ultimo gesto di Andrea Iannone

Secondo quanto riportato dal settimana Chi, Andrea Iannone pochi giorni prima della quarantena ha provato un ultimo gesto per riconquistare Giulia De Lellis. Il pilota si sarebbe recato a casa dei suoi per poterle parlare e cercare di rimediare ad una situazione difficile.

L’ultimo tentativo per riconquistarla da parte di Iannone va a vuoto perché Giulia, nel frattempo, ha già deciso come riempire la sua vita. Queste le parole del noto settimanale che lasciano immaginare che fosse già tornato Andrea Damante nella vita dell’influencer.