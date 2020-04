Elisa Isoardi pazza d’amore per lui: quarantena in dolce compagnia [FOTO]

Elisa Isoardi ha avuto un compito difficile durante la sua carriera: quello di prendere l’eredità di una fuoriclasse indiscussa che è Antonella Clerici. La conduttrice sarda l’ha infatti sostituita a La Prova del Cuoco e inizialmente non sono stati pochi i problemi.

Con fatica, coraggio e sincerità, ci ha però provato fino in fondo ed è riuscita nell’obiettivo. Oggi Elisa è uno dei volti di punta della Rai ed ha conquistato il cuore degli spettatori, anche di quelli che inizialmente hanno mostrato dubbi e reticenze rispetto al suo ingresso allo show.

Elisa Isordi un amore folle in quarantena

In questi giorni così delicati dovuti all’emergenza Coronavius, anche la bellissima Elisa Isoardi è alle prese con la quarantena a cui sono sottoposti tutti gli italiani e gran parte della popolazione mondiale. La presentatrice sta continuando a mantenere con i suoi follower un filo diretto.

Gira infatti video che la ritraggono ai fornelli, a volte “sfidandosi” proprio in diretta con la sua ormai amica Antonella Clerici. Ma non è sola: al 42enne è infatti in compagnia del suo grande amore, il cagnolino barboncino Zenit, al quale ha anche dedicato un profilo Instagram. Sono moltissime le foto dedicate al suo fidato amico a quattro zampe, e riscuotono anche molto successo. (Continua dopo la foto)

La serenità dopo la tempesta: Salvini lontano ricordo

Elisa Isoardi è prepotentemente balzata agli onori del gossip per la sua storia d’amore con il leader della Lega Matteo Salvini. I due sono stati insieme per quasi tre anni, ma alla fine il loro legame non ha resistito alle difficoltà del tempo e alla pressione mediatica dovuta all’ascesa politica del suo compagno.

Secondo quanto dichiarato dalla diretta interessata è stata lei a porre la parola fine alla relazione. La Isoardi ha parlato di un lento deterioramento del suo rapporto, dovuto anche ad un’incompatibilità di orari. Salvini era super impegnato e lei alla guida di un nuovo programma. Hanno avuto difficoltà nel far coincidere tutto e alla fine sono scoppiati.