“Ci fai soffrire così…”: Elisabetta Canalis atomica, il bikini striminzito mette in evidenza le sue intimità [FOTO]

La carriera di Elisabetta Canalis

Elisabetta Canalis può vantare più di due milioni di follower sul suo account Instagram. Ricordiamo che la carriera della ragazza sarda ha preso il via negli Anni Novanta, quando Antonio Ricci insieme a Maddalena Corvaglia la scelse come velina di Striscia la Notizia. Da qual momento in poi la soubrette ha avuto la strada spianata realizzando numerose fiction e recitando anche nei cinepanettoni.

Da qualche anno, però, la donna ha lasciato Milano per trasferirsi definitivamente a Los Angels dove vive col consorte Brian Perri e la figlia Skyler Eva. E proprio quest’ultima è la protagonista di un nuovo scatto che la Canalis ha postato sul social network.

Lo scatto amarcord infiamma il web

Anche Elisabetta Canalis è nostalgica del passato. Purtroppo anche a Malibù, dove vive con la sua famiglia è scoppiata l’emergenza Coronavirus. Per questo motivo l’ex velina di Striscia la Notizia ha deciso di postare uno scatto realizzato nell’estate di quattro anni fa. Nello specifico si tratta di una foto del 2016 in cui si vede la donna mentre passeggia sulla spiaggia con in braccio la sua piccola Skyler Eva.

Nonostante non sia più una ragazzina e reduce da una gravidanza, l’ex fiamma di George Clooney aveva un fisico da fare invidia alle ventenni. Nonostante sia passato un po’ di tempo la Canalis sempre essere sempre uguale. Qual’è il suo segreto? Ovviamente tutti i follower sono impazziti per questa immagine e nel giro di poco lo scatto è stato sommerso di commenti e likes. (Continua dopo il post)

Elisabetta Canalis e la volontà sulla figlia Skyler Eva

E a proposito della figlia SKyler Eva nata dal matrimonio con Brian Perri, Elisabetta Canalis non ha mai mostrato il suo volto sui social network. Infatti l’ex velina di Striscia la Notizia non è d’accordo con tutte quelle persone che mostrano i propri figli minorenni su Instagram o Facebook.

Lei realizza delle foto con la piccolina, ma sta attenda a riprenderla di spalle o al massimo mette delle emoction a forma di frutta sul volto della bambina.