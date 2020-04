“Sei scorretta, ci fai del male…”: Elodie esce di seno, il tubino nero mette in evidenza le sue forme perfette [FOTO]

Elodie Di Patrizi trascorre il tempo giocando con i Lego

Anche Elodie si sta annoiando in questa lunga quarantena. Nelle ultime ore, però, la nota cantante romana ha trovato il modo di passare il tempo e divertirsi un po’.

Attraverso delle Stories su Instagram la fidanzata di Marracash ha dato un consiglio a tutti coloro che la seguono. In poche parole si sta distraendo giocando con i Lego, i mattoncini colorati che si possono creare varie cose usando la fantasia.

Un modo alternativo per non realizzare solo dirette con i follower, leggere un libro o guardare un bel film alla televisione. Nei video in questione la Di Patrizi sembra quasi irriconoscibile perché le sono cresciuti i capelli. Impossibilitata a tagliarli per via della chiusura dei parrucchieri, l’artista italo-francese se li si sistema come può. (Continua dopo la foto)

La Di Patrizi e il vestito sensuale che mostra le sue grazie

Prima di scoppiare l’epidemia nel nostro Paese, la bella Elodie si era mostrata a tutti coloro che la seguono su Instagram in tutta la sua bellezza. Nello specifico in un post condiviso sul social, la cantante romana indossa un tubino nero e molto aderente che mette in mostra il suo fisico mozzafiato.

Ma l’abito presenta delle fessure ai lati, precisamente all’altezza delle ascelle. Di conseguenza non utilizzando il reggiseno è ben visibile il suo décolleté tonico. In quell’occasione i seguaci sono andati in tilt premiando la sua iniziativa con tanti mi piace e complimenti di ogni tipo. (Continua dopo il post)

Andromeda il brano sanremese 2020 più ascoltato nelle radio italiane

E proprio nello scatto appena descritto, Elodie dava un bellissimo annuncio ai suoi follower. La cantante nata nella scuola televisiva di Amici di Maria De Filippi rivelava che ‘Andromeda’, il brano che ha gareggiato a Sanremo 2020 è primo in classifica. In poche parole la canzone scritta per lei dal caro amico Mahmood è la più ascoltata in tutte le radio del nostro Pese.