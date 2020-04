Il Segreto spoiler spagnoli: Isabel trama contro Tomas ed Alicia

Le nuove anticipazioni della soap opera Il Segreto proseguono, regalando colpi di scena agli affezionati fan. Nelle puntate ora in onda in Spagna, Raimundo versa in gravi condizioni di salute, dopo essere stato rapito dagli uomini di Eulalia e lasciato solo nel bosco.

Francisca, dopo averlo fatto visitare dal medico, avrà l’opportunità di incontrare un altro luminare ma, inaspettatamente, cambierà idea. Che cosa si nasconde dietro la strana decisione della Montenegro? Intanto, Isabel non perderà tempo a tramare contro Tomas ed Alicia, temendo che la loro amicizia si trasformi in qualcosa di più.

Il Segreto anticipazioni: Alicia nei guai

Nelle nuove puntate iberiche della soap opera, Alicia sarà ancora impegnata nella sua lotta politica, sottovalutando il pericolo dei sovversivi. A tal proposito, il padre della ragazza è ancora in pericolo. Pablo le assicurerà di fare il possibile perché non gli accada nulla di grave. Successivamente, Alicia avrà un intimo colloquio con sua madre, nel quale le parlerà di Tomás.

Nonostante le loro divergenze, il ragazzo le manca e vorrebbe scusarsi con lui. Stando alle anticipazioni de Il Segreto, Encarnación le dirà di non farsi false illusioni, visto che sono troppo diversi. Più tardi, il Marchese e Tomás riceveranno una visita da Adolfo e Rosa, appena tornati dal loro viaggio di nozze. A grande sorpresa, la giovane sembrerà essere più tranquilla, non mostrando segni di squilibrio mentale.

Proseguendo con le anticipazioni della soap Il Segreto, vedremo Maqueda informare Tomás di aver ricevuto la proposta di acquisto della miniera e del fatto che Isabel non sia affatto d’accordo. Proprio Isabel verrà informata da Antonita del rapporto sempre più stretto che c’è tra Tomas ed Alicia e la nobildonna dirà a suo figlio di mantenere le distanze da quella pericolosa rivoluzionaria.

Rosa furiosa con suo padre

Gli spoiler de Il Segreto svelano inoltre che il padre di Rosa dirà a Ramón di non tornare a Bilbao per aiutarlo in fabbrica. Rosa, appresa la notizia, non potrà fare altro che soffrire e provare rancore. Intanto, la madre di Pablo sembrerà essere scomparsa nel nulla. Ignacio temerà che alla donna possa essere accaduto qualcosa di grave.

Infine, nelle puntate de Il Segreto, la situazione di Raimundo non sembrerà migliorare. Emilia attenderà l’arrivo del nuovo specialista, ma Francisca la stupirà con una repentina decisione. Le dirà di aver annullato l’appuntamento con il luminare, certa che ormai sia inutile.

Francisca non vorrà far soffrire ulteriormente suo marito e torturarlo, ma si scontrerà con l’ostinazione di Emilia che, al contrario, vorrà tentare il tutto e per tutto per salvare suo padre. Chi la spunterà? Non resta che attendere le prossime anticipazioni.