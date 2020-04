Maurizio Costanzo ha il Coronavirus? Ecco cosa impazza sul web

Spesso capita a tutti di leggere delle fake news e qualche volta anche di cattivo gusto. Questa volta, purtroppo è toccato a Maurizio Costanzo, dove qualcuno approfittando del periodo Cororavirus ha messo in circolazione delle false notizie sulla sua salute. Vediamo nel dettaglio cosa è accaduto.

Maurizio Costanzo sta bene, in rete una fake news di cattivo gusto

Gira notizia che Maria De Filippi sia andata via di casa perché Maurizio Costanzo, si sarebbe ammalato di Coronavirus. Questa è una di quelle notizie che sta circolando in rete nelle ultime ore e non vorresti mai leggere.

Non solo perché riguarda personaggi molto amati nel mondo dello spettacolo ma anche perchè la notizia non è assolutamente vera. Con la salute delle persone non si scherza e queste fake news davvero sono di cattivo gusto. Come si fa ad augurare ad una persona un male del genere solo per accaparrarsi dei click?

In un epoca dove le notizie in rete circolano più veloce di una mosca, nessuno può accettare una cosa simile. Sia Maurizio Costanzo sia Maria De Filippi sono in perfetta salute e la presentatrice vive nella casa coniugale, a Roma, insieme al marito. Da brava moglie non si sognerebbe mai di lasciare la sua metà, al quale è legata ormai da trent’anni. (Continua dopo la foto)

Maria De Filippi impegnata nelle faccende di casa

Maurizio Costanzo e Maria De Filippi stanno benissimo. In questi giorni, dove purtroppo siamo costretti a restare in casa, anche la nota coppia sta rispettando la quarantena. Pochi giorni fa, infatti, è trapelata sui social una foto di Maria in una versione completamente diversa da solito. Tutti noi siamo abituati a vederla in tv e a lavorare costantemente nei sui programmi. A quanto pare, tra le mura domestiche non è da meno.

La conduttrice è stata fotografata mentre è impegnata a stirare delle camice forse proprio di Maurizio. Quest’anno in casa Costanzo ci sarà una grande festa, la coppia festeggerà i trent’anni di matrimonio e magari convoleranno a nozze per una seconda volta.