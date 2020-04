GF Vip: il commovente videomessaggio di Federico Rossi a Paola Di Benedetto (Video)

Dopo tanta attesa, finalmente Federico Rossi ha mandato un messaggio a Paola Di Benedetto nella Casa del Grande Fratello Vip

GF Vip: il videomessaggio di Federico Rossi a Paola Di Benedetto

Alfonso Signorini durante la semifinale del Grande Fratello Vip ha interpellato Paola Di Benedetto dicendole che tutti avevano visto la sua tristezza per la lontananza dal fidanzato. Paola ha una storia con Federico Rossi da un anno e mezzo.

La modella ha detto che insieme hanno vissuto e superato tante cose e quindi sono molto legati. L’amore che stanno condividendo si trova una volta nella vita e lei sta sentendo molto la sua mancanza.

Ebbene, dopo tante settimane, è arrivato per lei un videomessaggio da parte di Federico e appena Alfonso Signorini glielo ha detto, la modella è scoppiata a piangere. Federico era molto sorridente e le ha ricordato quel giorno del 6 gennaio quando l’ha salutata alla stazione ma le ha promesso di aspettarla. Ha sentito davvero tanto la sua mancanza, dal suo profumo alle risate fatte insieme.

Federico ha ringraziato Paola per essergli stata vicino quando nessuno lo avrebbe fatto e le ha promesso che non ci sarà più nulla che li terrà divisi per così tanto tempo. Paola ha cercato di sdrammatizzare alla fine del video dicendo che lui è diventato più bello, mentre lei non ha fatto altro che mangiare (clicca qui per vedere il video).

Federico Rossi non ha sbagliato: parola di Alfonso Signorini

L’estate scorsa la storia di Paola e Federico si è interrotta perché lui l’ha tradita. Alla fine, però, sono tornati insieme. Alfonso Signorini ha assicurato a Paola di avergli mandato i suoi fotografi per tutta la durata del reality, ma Federico si è comportato benissimo. Secondo il conduttore è stato perfetto.

Ovviamente, Federico e Paola non potranno vedersi una volta finito il Grande Fratello Vip per le restrizioni che sono state prolungate al 18 aprile. Mentre il conduttore ha scherzato sul fatto che diventeranno anche loro esperti di Skype, Paola ha assicurato che non è un problema aspettare qualche settimana in più vista la situazione drammatica che sta affrontando l’Italia.