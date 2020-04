“Pugni in testa e nello stomaco”, Belen Rodriguez ‘picchia’ Stefano De Martino davanti a tutti, le immagini diventano virali

La quarantena di Belen Rodriguez e Stefano De Martino

Come gran parte degli italiani anche Belen Rodriguez e Stefano De Martino sono segregati in casa insieme a loro piccolo Santiago e ai genitori della soubrette argentina. A causa dell’emergenza sanitaria per il Covid-19 sono saltati gli impegni professionali per entrambi. Lui doveva essere alla guida per il secondo anno consecutivo con Made in Sud e la moglie con Colorado.

In attesa di rivederli in televisione i due piccioncini trascorrono il tempo a cucinare ma anche a fare tanto sport. Un’attivitร fisica che fanno sempre sotto l’occhio vigile dei follower, quasi 14 milioni in due, realizzando delle dirette o dei tutorial su Instagram. E a proposito di questo di recente il ballerino e la showgirl hanno praticato della box tra le mura domestiche e ad avere la peggio รจ stato l’ex conduttore di Amici Daytime.

La coppia pratica della box a casa

Di recente Belen Rodriguez ha postato una clip sul suo account Instagram mandando in visibilio tutti coloro che la seguono, ovvero nove milioni. In poche parole la soubrette argentina appare all’interno di un ring casalingo, realizzato in una camera del loro appartamento a Milano, mentre fa a pugni con Stefano De Martino.

Sembra proprio che la modella ha scaricato tutto lo stress accumulato in questo mese di quarantena addosso al marito. Infatti la donna lo ha picchiato, ovviamente in modo ironico, mentre lui schivava e nel frattempo le dava delle istruzioni utili sul come e quando colpire. (Continua dopo il video)

Belen Rodriguez si sfoga su Stefano De Martino

Nel filmato in questione Belen Rodriguez ha scritto la seguente didascalia: “Tra moglie e marito non mettere il dito”. Quindi la soubrette argentina ha deciso di scaricare la tensione praticando della box col supporto del marito Stefano De Martino.

E come accade spesso, la conduttrice di Tu si que vales e Colorado ha documentato il tutto su Instagram. Come era prevedibile la clip รจ diventata immediatamente virale facendo il giro del web e ottenendo oltre 170 mila likes e numerosi commenti. Nel video si puรฒ notare come la coppia รจ tornata ad essere affiatata come un tempo.