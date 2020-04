Giancarlo Magalli scoop : cosa rivela ora su Adriana Volpe

Giancarlo Magalli racconta alcuni particolari del suo attuale rapporto con Adriana Volpe e stupisce tutti

Giancarlo Magalli presentatore dé I Fatti Vostri racconta delle cose in merito ad Adriana Volpe. Quello che è certo è che Adriana è stata protagonista del Grande Fratello 24 e, ancora oggi, considerata la madrina per eccellenza del programma di Rai2.

Tra lei e Magalli però non corre buon sangue, ormai da diverso tempo. Infatti, la presentatrice dopo una lunga collaborazione professionale con il presentatore, alla fine era arrivata ai ferri corti con lui.

Nella sua esperienza al Grande Fratello Vip lo aveva raccontato lei stessa. Purtroppo Adriana Volpe ha dovuto lasciare il programma televisivo perché le condizioni di suo suocero si sono aggravati perché colpito da Coronavirus. Infatti, è deceduto poco dopo l’uscita dallo show televisivo. Il conduttore ha raccontato però, un aspetto della vita della bella Adriana che nessuno si aspettava.

Giancarlo Magalli e l’intervista a sorpresa

Nel corso della trasmissione I Fatti Vostri la mamma di Maria Teresa Ruta al telefono in collegamento, aveva spiazzato Giancarlo Magalli chiedendogli cosa pensasse di quello che aveva detto Adriana Volpe contro di lui prima di entrare nel Grande Fratello vip.

Lui non ha voluto infierire, però è stato sorpreso da questa domanda. Ha fermato ogni polemica sul nascere e ha detto che non era lei che doveva fargli interviste, quanto piuttosto ha spiegato che la donna in questo momento deve affrontare dei problemi molto più seri e quindi non era il caso di parlare per rapporto tra loro due. Quello che ha voluto dire è che adesso c’è una grossa novità: la donna sembra sia pronta, adesso, a seppellire l’ascia di guerra.

L’intervista su Adriana Volpe

Il rapporto tra Giancarlo Magalli ed Adriana Volpe si era logorato nel corso degli anni. Però nel momento in cui è arrivata la morte del suocero, adesso sembra che le questioni tra di loro siano passate in secondo piano. Sono trascorsi degli anni e non c’è più motivo di trascinarsi l’uno con l’altro in Tribunale, perché alla fine, la problematica tra loro era soprattutto legata ad un’incompatibilità caratteriale.

Magalli si è detto sinceramente dispiaciuto del grave lutto che ha colpito tutta la famiglia della bella Adriana e adesso piuttosto, è il momento di pensare a stare bene e non di fare ulteriori ed inutili polemiche.