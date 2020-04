‘E’ il mio ultimo appello…’: Carlo Conti chiede aiuto sui social

Carlo Conti come tutti i suoi colleghi sta trascorrendo la quarantena a casa, con sua moglie e il suo bambino. Vista l’emergenza Coronavirus, il conduttore televisivo si è visto sospendere La Corrida, per non mettere in pericolo la salute del pubblico.

Per ora, Carlo si sta dedicando completamente alla sua famiglia e ad un progetto molto importante, proprio per aiutare chi in questo momento ne ha più bisogno. E proprio attraverso il suo profilo social ufficiale ha voluto lanciare un appello chiedendo aiuto ai suoi 263mila seguaci.

Carlo Conti lancia un appello ai suoi seguaci

Purtroppo anche la Toscana ha un numero molto alto di contagiati da Coronavirus. Per tale motivo, Carlo Conti, originario di Firenze sta cercando di aiutare i suoi cittadini attraverso una raccolta fondi. Proprio sui social, il conduttore Rai ha postato un video dove invita tutti i suoi seguaci a donare anche con soli pochi euro questo progetto. L’intento è quello di aiutare in particolar modo gli ospedali della Toscana, ormai al collasso.

Infatti, nella regione ma come del resto in tutte le altre, mancano gli attrezzi principali per aiutare i malati colpiti dal Covid 19. Accanto alla clip, Carlo Conti ha scritto poche parole che però hanno colpito tutti: “Questa è l’ultima segnalazione di raccolta fondi che faccio ma il campanilismo e l’amore per la Toscana hanno prevalso”. (Continua dopo il post)

Il rispetto delle regole è alla base di tutto

Carlo Conti, dopo la sospensione de La Corrida si è trasferito da Roma a Firenze, per trascorrere la quarantena insieme a Francesca Vaccaro e il figlio Matteo. Come accade per tutti, le uniche uscite, come dimostrano le immagini pubblicate da “Diva e donna”, sono quelle per far e la spesa o recarsi in Farmacia. (Continua dopo la foto)

Carlo ovviamente rispetta tutte le regole imposte dal decreto, dalla distanza di sicurezza all’indossare mascherina e guanti. Una situazione allarmante e sopratutto anomala per chi è abituato a vivere in modo spensierato. Il noto conduttore per ora non demorde e come lui stesso ha scirtto in un recente post sui social spera che tutto torni alla normalità al più presto possibile, intanto però bisogna restare a casa.